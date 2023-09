Le match MLS de Lionel Messi contre Nashville voit Floyd Mayweather et Ken Griffey Jr dans les tribunes

Lionel Messi a surpris les États-Unis alors que plusieurs stars continuent de se connecter pour voir le magicien argentin faire des merveilles pour l’Inter Miami. Floyd Mayweather est le dernier à rejoindre la liste puisque l’ancien athlète de combat a été aperçu au stade DRV PNK ce mercredi lors du match de la Major League Soccer (MLS) de l’Inter Miami contre Nashville. Mayweather n’était pas la seule star présente. Ken Griffey Jr., membre du Temple de la renommée de la Major League Baseball (MLB), a rejoint l’ancien boxeur professionnel pour assister à la démonstration magique de Messi. Le duo a rejoint LeBron James, Serena Williams, Kim Kardashian, DJ Khaled et Derek Jeter pour avoir vu la superstar argentine jouer en direct.

Lionel Messi n’est pas parvenu à remporter son premier match depuis son arrivée aux Etats-Unis face à Nashville ce mercredi. Les deux équipes ont joué un match nul et vierge. Messi semblait un peu frustré alors que les Herons perdaient des points après avoir échoué à percer la défense de Nashville. Avant ce match, l’Inter Miami était sur une séquence de neuf victoires consécutives.

A LIRE AUSSI | REGARDER: Lionel Messi frustré par le match nul et vierge de l’Inter Miami contre Nashville

Les débuts de Lionel Messi à l’Inter Miami ont connu un début remarquable puisque l’Argentin a réussi un vainqueur tardif à couper le souffle contre Cruz Azul. Lors de son premier match en MLS contre les Red Bulls de New York, Messi a marqué son premier but de la ligue. Il a marqué un but à la 89e minute pour aider l’Inter Miami à remporter une victoire 2-0 lors de son premier match en MLS avec le vainqueur argentin de la Coupe du monde.

Sans doute le plus grand à avoir jamais joué, Lionel Messi a choqué le monde du football en annonçant son départ du Paris Saint-Germain (PSG) pour rejoindre l’Inter Miami plus tôt cet été. On peut dire sans se tromper que l’arrivée de Messi à Miami a insufflé une nouvelle vie à l’équipe américaine. L’équipe de la MLS était en ruine, assise au bas du tableau des points de la MLS, sans aucun espoir de remporter le trophée. Après son arrivée, Messi a mené son équipe à la gloire de la Coupe des Ligues plus tôt ce mois-ci, ce qui a marqué le 44e trophée de sa carrière, scellant ainsi son héritage de footballeur le plus décoré de l’histoire. Il a été phénoménal dans tous ces matchs en marquant 10 buts et en fournissant trois passes décisives. Messi a également remporté les prix du joueur du tournoi et du meilleur buteur du tournoi pour la Coupe des Ligues.

A LIRE AUSSI | Les notes de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi baissent dans EA Sports FC 24

L’Inter Miami occupe actuellement la 14e position du classement de la Conférence Est en MLS. Malgré les exploits de Messi, il est très peu probable que l’Inter Miami obtienne une place en séries éliminatoires cette saison.