Le match MLS All-Star se prépare pour un match revanche contre les All-Stars de la Liga MX

Pour une deuxième année consécutive, le MLS All-Star Game mettra en vedette une bataille contre l’élite mexicaine Liga MX.

L’annonce a été faite jeudi, confirmant que les joueurs phares de la MLS affronteront les All-Stars de la Liga MX à l’Allianz Field du Minnesota United FC le 10 août.

– MLS sur ESPN+ : diffusion en direct de jeux, replays (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Le stade de 19 600 places a été précédemment révélé comme le lieu de l’exposition interligue en octobre dernier, ainsi que la nouvelle que Adrian Heath du Minnesota United serait l’entraîneur de la liste des étoiles de la MLS.

Les équipes des deux équipes devraient être rendues publiques au début de l’été.

Le match des étoiles 2022 (coup d’envoi prévu à 20 h 30 HE) sera diffusé en direct sur ESPN aux États-Unis en anglais, ainsi que sur ESPN au Mexique et en Amérique latine en espagnol.

Lors de la première rencontre du All-Star Game entre la MLS et la Liga MX en août dernier, la MLS a remporté une courte victoire grâce aux tirs au but au stade Banc of California de LAFC.

Après un match nul 1-1 dans le temps réglementaire, la MLS a remporté une victoire 3-2 en fusillade grâce à un but sur penalty du FC Dallas de l’époque et de l’actuel attaquant de l’équipe nationale masculine américaine Ricardo Pepi.

« Le match de l’année dernière entre les MLS All-Stars et les LIGA MX All-Stars a été le match des étoiles MLS le plus compétitif de tous les temps, et nous sommes ravis de renouveler la rivalité entre les deux ligues cet été », a déclaré le commissaire de la MLS, Don Garber. . « Notre partenariat avec LIGA MX a fait ressortir le meilleur des deux ligues sur et en dehors du terrain, et je ne doute pas que l’intensité sera encore plus élevée pour le match revanche au Minnesota.

« Au-delà du match, la All-Star Week célébrera notre sport avec une série d’initiatives culturelles et communautaires pour les passionnés de football de la région. Ce sera une semaine inoubliable au Minnesota. »

Depuis l’annonce d’un partenariat en 2018, la Liga MX et la MLS ont travaillé ensemble non seulement dans le cadre du All-Star Game, mais également dans le cadre de collaborations telles que la Campeones Cup et la Leagues Cup.

Servant d’avant-première pour le tournoi d’été élargi de la Coupe des ligues de 2023 qui comprendra tous les clubs MLS et Liga MX, un double en-tête LA Galaxy contre Chivas et LAFC contre Club America le 3 août au SoFi Stadium de Californie du Sud a été révélé plus tôt ce mois-ci. .

Une source a indiqué à ESPN qu’il n’y aura pas de tournoi de la Coupe des Ligues en 2022 mais qu’en plus du double en-tête au SoFi Stadium, il y aura probablement une série de matchs ponctuels qui n’ont pas encore été officialisés.