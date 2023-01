Le match Messi-Ronaldo en Arabie saoudite sera diffusé sur beIN Sports Xtra

La dernière et potentiellement dernière bataille entre Messi et Ronaldo se déroule en Arabie saoudite, et beIN SPORTS a la couverture exclusive.

Le concours aura lieu le jeudi 19 janvier à partir de 11 h 30 HE en direct sur beIN SPORTS XTRA et beIN SPORTS XTRA en Español. L’heure du coup d’envoi est midi HE.

Ronaldo a déménagé en Arabie saoudite de manière permanente pour un contrat record au début de l’année. Messi, désormais vainqueur de la Coupe du monde, reste avec le PSG, jouant aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé.

Bien qu’ils aient joué sur différents continents, ce prochain match amical est l’occasion de voir à nouveau deux des plus grands de tous les temps s’affronter. Cependant, ce n’est pas Messi et le PSG contre Ronaldo et Al Nassr en Arabie Saoudite. Au lieu de cela, le PSG affronte un XI combiné de stars de Riyad.

Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite, abrite trois équipes de la Ligue professionnelle saoudienne. Ce sont Al Shabab, Al-Hilal et Al-Nassr. Cependant, ce match amical exclut Al Shabab, ne tirant qu’une équipe combinée d’Al-Hilal et d’Al-Nassr, l’équipe pour laquelle joue Cristiano Ronaldo.

Ronaldo fait ses débuts en Arabie Saoudite contre Messi et le PSG

La star portugaise n’a pas encore fait ses débuts avec Al-Nassr. Une interdiction de deux matches de la FA s’est étendue à l’Arabie saoudite, mettant un frein à ses débuts. Pourtant, ce match contre le PSG se déroule dans un cadre peu compétitif. De plus, il ne portera pas encore le maillot d’Al-Nassr.

Le nom et le curriculum vitae de Ronaldo suffisent à le faire entrer dans ce onze combiné entre Al-Hilal et Al-Nassr. En outre, cela aide les organisateurs à vendre des billets et à s’intéresser au match amical. Le combat contre l’Arabie saoudite est la première fois que Messi affronte Ronaldo depuis décembre 2020. À l’époque, les deux joueurs représentaient respectivement Barcelone et la Juventus. Comment les temps ont changé pour les deux depuis lors.

En plus de Messi, Ronaldo a le défi d’affronter Mbappé, Neymar et l’ancien coéquipier Sergio Ramos.

beIN SPORTS pour porter le clash

La couverture du jeu est disponible sur beIN SPORTS XTRA le jeudi 19 janvier.

beIN SPORTS XTRA est une chaîne de streaming gratuite en anglais disponible pour les téléspectateurs aux États-Unis.

La chaîne de streaming propose un échantillon de la couverture sportive en direct exclusive de beIN SPORTS. Cela inclut l’accès à certains matchs de Ligue 1, SüperLig, Copa Libertadores et Copa Sudamericana. Plus AFCON, Ligue 2, CONMEBOL Recopa, CONMEBOL Sudamerica, Coupe de France et Coupe de La Ligue. Enfin, XTRA propose de nombreuses émissions sportives originales.

Pour savoir comment obtenir la chaîne, visitez notre page beIN SPORTS XTRA pour plus de détails.