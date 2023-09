Le match Marlins-Mets suspendu en début de neuvième avec les espoirs de Miami en séries éliminatoires dans les limbes

NEW YORK — Le match de jeudi soir entre les Marlins de Miami et les Mets de New York a été suspendu avec deux retraits en début de neuvième manche en raison du mauvais temps alors que Miami menait 2-1.

Un retard dû à la pluie a duré plus de trois heures avant que la finale de la série ne soit annulée pour la nuit. On s’attend à ce que le jeu reprenne lundi.

L’ouverture de la série de mardi soir a également été reportée en raison de conditions de terrain injouables, incitant le propriétaire new-yorkais Steve Cohen à s’excuser auprès de Miami et de ses fans. Les responsables des Marlins étaient furieux, L’Athlétisme rapporté précédemment, car l’épreuve a affecté les plans de lancement de l’équipe au milieu de sa lutte pour une place en séries éliminatoires.

Les équipes ont joué un programme double mercredi pour rattraper le match de mardi, en divisant les matchs. Les Marlins ont un demi-match d’avance sur les Cubs de Chicago dans la course à la troisième place de wild card de la Ligue nationale.

« Sans entrer dans les détails, il s’agit évidemment d’un incident malheureux », a déclaré le directeur général des Marlins, Kim Ng, à propos du dernier match impacté. « En ce moment, on nous dit que nous devrons jouer (le match suspendu) lundi. »

A-t-on pensé à continuer à jouer alors que la pluie commençait à tomber en neuvième manche, compte tenu des prévisions de conditions humides persistantes ? Le manager des Mets, Buck Showalter, a déclaré que les arbitres avaient reçu un rapport indiquant qu’il y aurait une fenêtre pour reprendre le jeu à 22 h 30 HE. Cependant, la pluie a continué à ce moment-là à un rythme régulier. Il aurait pu y avoir d’autres fenêtres potentielles, mais aucune ne s’est jamais concrétisée.

Lorsque la pluie a finalement ralenti vers 0 h 20 HE – et après des discussions avec les responsables des Marlins – l’équipe au sol a soulevé la bâche du champ intérieur. Mais le terrain était détrempé à plusieurs endroits. De là, des pluies plus fortes sont revenues. Ils ont ensuite parcouru à nouveau le terrain.

Showalter a déclaré que rien n’aurait pu être fait mieux.

« Nous avions deux ou trois heures de départ potentielles différentes et nous étions prêts à partir et cela n’arrêtait pas de se fermer », a déclaré le manager. « Elle s’ouvrirait, et nous allions tirer la bâche rapidement et partir, mais en dessous, c’est mouillé aussi. Quiconque insinue autre chose qu’une conduite professionnelle… Je veux dire, nos gars ont été complètement coopératifs en essayant de le faire et en essayant de les traiter comme nous voudrions être traités.

Le manager des Marlins, Skip Schumaker, a parlé mercredi de la frustration de l’équipe la nuit précédente.

« C’était évidemment un énorme gâchis hier soir », a-t-il déclaré. « La réalité est que la bâche n’était pas en place pendant le week-end, et c’est ce qui s’est passé. Nous n’avons pas pu jouer hier ; c’est exactement ce que c’est. Nous avons essayé. … Espérons que les plaintes et toute cette frustration soient terminées et que nous nous concentrions sur aujourd’hui.

Miami devrait ouvrir vendredi une série de trois matchs contre les Pirates de Pittsburgh au PNC Park, tandis que New York accueillera les Phillies de Philadelphie. La saison régulière se termine dimanche pour le reste de la ligue.

Ng a déclaré qu’elle devait parler au bureau du commissaire pour savoir si le match de jeudi reprendrait, quelle que soit la position de Miami au classement.

Concernant la possibilité de jouer lundi, Showalter a déclaré : « Tout va bien. C’est ce que nous faisons dans la vie. Nous jouons à des jeux. Si cela signifie jouer à un autre jeu, nous jouerons.

