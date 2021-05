Le match Manchester United vs Liverpool réorganisé le 13 mai

Match de Premier League reporté de Manchester United contre Liverpool a été réorganisé pour le 13 mai, a annoncé mercredi la ligue.

Le match a été annulé dimanche après que les fans de United protestant contre les propriétaires américains du club, la famille Glazer, ont fait irruption dans le stade qui était fermé aux fans en raison de COVID-19[femininerestrictions.

Les joueurs de United et de Liverpool n’ont pas pu se rendre au stade où il y a eu de brefs affrontements entre les supporters et la police sous une pluie de bouteilles en verre lorsque des fusées éclairantes ont été envoyées.

Bien que les foules aient été dispersées plus tard au moment où le match devait commencer, United a déclaré que le match avait été reporté «pour des raisons de sécurité et de sûreté autour de la manifestation» après des discussions avec la police, les autorités et la ligue.

Le report du match signifie que United doit jouer deux matchs en l’espace de deux jours alors que son match à domicile contre Leicester City a été reporté d’un jour au 11 mai.

L’avant-dernier match de championnat de United à domicile contre Fulham est prévu pour le 18 mai, permettant au club d’accueillir un nombre limité de fans, conformément au plan du gouvernement visant à alléger les restrictions de verrouillage en Angleterre.

Le voyage de Liverpool à West Bromwich Albion aura lieu le 16 mai comme prévu.

