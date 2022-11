Le match Loyola contre Lincoln-Way East semblait «inévitable» – Shaw Local

Vers la fin de la saison régulière, alors qu’il discutait des possibilités de séries éliminatoires, l’entraîneur de Lincoln-Way East, Rob Zvonar, a demandé à ce journaliste : “De quel côté pensez-vous qu’ils seront ?”

Je n’ai pas eu à demander qui « ils » étaient.

Zvonar faisait référence à Loyola, car les Ramblers et les Griffins ont été deux des programmes les plus remarquables de la plus grande classe du football IHSA. Ils ont tous deux été omniprésents de telle sorte qu’ils clôtureront la saison de football du lycée 2022 à 19 heures samedi soir pour le championnat d’État de classe 8A à l’Université de l’Illinois.

Loyola et Lincoln-Way East ne se sont rencontrés qu’une seule fois auparavant pour le titre d’État, en 2017, où Lincoln-Way East a émergé avec une victoire 23-14.

Ils se sont retrouvés un an plus tard en demi-finale, Loyola exigeant une certaine revanche avec ce qui s’est avéré être une victoire épique 24-16. Loyola remporterait le titre d’État le week-end prochain contre Brother Rice.

D’une manière ou d’une autre, ils ne sont pas entrés en collision en 2019, mais Lincoln-Way East était heureux de la pause et a réclamé un titre d’État sans avoir à s’occuper des Ramblers.

Mais la série était de retour en 2020, avec Loyola remportant une victoire 3-0 en quarts de finale. Et maintenant, un peu plus d’un an plus tard, la série est de retour avec les enjeux les plus élevés.

“Nous avons passé 20 ans sans les jouer”, a déclaré l’entraîneur de Lincoln-Way East, Rob Zvonar. « Et maintenant, nous les avons affrontés quatre fois au cours des cinq dernières années.

«Nous avons juste un immense respect pour ce programme. Nous en sommes venus à les appeler l’Université Loyola.

Holecek n’a pas entendu directement les éloges de Zvonar, mais a reconnu qu’il s’attendait pleinement à ce que si son équipe allait réclamer son troisième titre d’État pour le programme depuis 2015, il faudrait probablement une réunion en tête-à-tête à un moment donné avec Lincoln-Way East pour le faire.

“Je l’ai dit en septembre, nous allons voir Lincoln-Way East”, a déclaré l’entraîneur de Loyola, John Holecek. “Nous avons toujours pensé que c’était en quelque sorte le destin.”

Et Loyola affrontera une équipe de Lincoln-Way East qui a prouvé à maintes reprises que la somme de ses parties joue encore plus fort que de compter sur un seul individu.

“Cette équipe s’est avérée un peu plus cohérente de haut en bas”, a déclaré Zvonar. “Il n’y a pas d’AJ Hennings [former Lincoln-Way East standout now at Michigan] dans ce groupe.

“C’est plus comme un groupe entier d’enfants ordinaires qui tirent le meilleur parti de leurs capacités.”

Et ces mêmes enfants sont beaucoup plus intéressés par le résultat final qui joue en leur faveur que par qui a fait la part du lion des dégâts.

“Je me sens tellement à l’aise avec tous les gars qui sont là-bas”, a déclaré le quart-arrière de Lincoln-Way East Braden Tischer. “Partout où nous allons, les gars font juste des jeux, et j’adore en faire partie. Cela me facilite la tâche. Les gens ne peuvent pas cibler une seule personne. Ils doivent jouer contre notre attaque dans son ensemble »

Comme la plupart des joueurs de Lincoln-Way East, Tischer minimise son rôle dans le succès de l’attaque des Griffins, mais le junior de 5 pieds 10 pouces et 165 livres est essentiel pour garder les choses sur la bonne voie.

“Il joue comme s’il mesurait 10 pieds et était à l’épreuve des balles”, a déclaré Zvonar à propos de son signaleur. “Il a une telle nature compétitive.”

Cette nature compétitive lui a permis de défier les pronostics lors de la victoire en demi-finale de samedi contre Glenbard West. Coincé contre sa propre ligne de but, Lincoln-Way East a lancé un quart-arrière furtif dans le but de simplement lui donner une marge de manœuvre. Il semblait que le jeu était empilé sur la ligne, mais d’une manière ou d’une autre, Tischer ne se permettait pas d’être plaqué, jaillissant de la pile pour se retrouver séparé de la défense. Quatre-vingt-dix-neuf mètres plus tard, il était sur un score improbable.

“C’était fou. Même en y pensant maintenant, cela ne semble même pas réel », a déclaré Tischer. “Pendant les 20, 30 derniers mètres, je me suis dit: ‘Combien de temps va durer cette course?’ ”

Mais c’est exactement le genre de jeu que Lincoln-Way East a tendance à trouver un moyen de faire. Cela en fait également un cauchemar contre lequel essayer de se défendre.

“Il n’y a pas de maillon faible dans cette équipe de football”, a déclaré Holecek.

Il serait parfaitement compréhensible que les deux équipes se méfient d’un ennemi aussi inquiétant de l’autre côté du terrain, mais Zvonar et son équipe ne le voient pas de cette façon, d’autant plus que Loyola détient le dessus dans la série.

“Chaque fois que vous êtes un vrai concurrent, vous voulez cette chance”, a déclaré Zvonar.

Et les Griffins vont obtenir exactement cela.