Le match IPL à Hyderabad s’est arrêté après que la foule ait jeté un objet sur la pirogue du LSG

Le match IPL 2023 entre Sunrisers Hyderabad et Lucknow Supergiants à Hyderabad samedi a été témoin de scènes bizarres. Le match a dû être arrêté pendant près de 10 minutes en raison du comportement indiscipliné de la foule alors qu’elle lançait des objets sur la pirogue du LSG lors de la première manche. Les arbitres sur le terrain Akshay Totre, J Madangopal ont dû intervenir car les joueurs de la LSG et le personnel de soutien pouvaient être vus regroupés alors que le match était interrompu. Selon Cricbuzz, « des écrous et des boulons » ont été jetés sur le terrain, cependant, il n’y a eu aucune confirmation officielle de ce qui s’est exactement passé. Les commentateurs ont cependant confirmé qu’un objet avait bien été jeté sur le terrain.

L’incident s’est produit au 19e après une livraison à hauteur de taille par le meneur de jeu LSG Avesh Khan à Heinrich Klaasen de SRH a reçu un ballon sans balle. LSG n’était pas content et a pris un examen. L’arbitre de la télévision, Yeshwant Barde, a jugé que c’était une prestation équitable, ce qui a frustré Klaasen. Un jeu de balle plus tard a dû être arrêté en raison de l’incident de la foule. « Pour être honnête, je suis déçu de la foule, ce n’est pas ce que vous voulez. Cela a également brisé l’élan, pas un bon arbitre non plus », a déclaré Klaasen après la fin des manches.

« QUOI?! » dit Pommie Mbangwa à propos de ce tirage au sort complet jugé comme une livraison JUSTE !#SRHvLSG #SRHvsLSG #IPL2023 pic.twitter.com/yqFny7mfNe – Commentateurs de cricket Flashscore (@FlashCric) 13 mai 2023

KOHLI KOHLI chante par la foule d’Hyderabad Baap du cricket mondial @imVkohli #ViratKohli #SRHvsLSG pic.twitter.com/7SV8tzumkC – Salut Virat Kohli (@HailViratKohli) 13 mai 2023

Selon certains fans, qui étaient présents au stade, la foule aurait scandé « Kohli, Kohli », vraisemblablement dans le but d’énerver le mentor du LSG, Gautam Gambhir. L’ancien ouvreur indien a récemment eu une altercation sur le terrain avec Kohli.

Foule scandant « kohli-kohli » après que quelqu’un ait jeté du chappal sur Gambhir à cause de l’arrêt du match. #SRHvsLSGpic.twitter.com/PLG7ssCZ6Y — K (@sarphiribalika_) 13 mai 2023

runal Pandya a produit quelques livraisons consécutives de haute qualité avant que Heinrich Klaasen et Abdul Samad n’emmènent Sunrisers Hyderabad à une compétition de 182 pour 6 contre Lucknow Super Giants lors d’un match IPL samedi. Pas connu comme un grand retourneur de balle, le skipper du LSG Krunal (2/24 en 4 overs) a lancé deux livraisons orthodoxes classiques identiques du bras gauche, qui avaient une dérive ainsi qu’un virage suffisant pour tromper le skipper des Sunrisers Aiden Markram (28 sur 20 balles ) et Glenn Philips (0).

Dans le cas de Markram, Krunal l’a tiré vers l’avant avant que le ballon ne batte son bord extérieur pour être perplexe.

Et la même livraison, lancée sur la même longueur, a trouvé Phillips en marche arrière pour le voir dévier devant sa batte et ancrer la souche en arrière. Le fait que la balle ait un peu agrippé à ces deux occasions a également aidé la cause du quilleur.

Cependant, Heinrich Klaasen (47 sur 29 balles), incontestablement le meilleur frappeur de SRH, était dans son état d’attaque naturel alors que ses trois quatre et un nombre égal de six ont porté son équipe à un total respectable.

La différence entre Krunal et les fileurs de jambes Amit Mishra (1/40 en 4 overs) et Ravi Bishnoi (0/23 en 2 overs) était le rythme optimal de ses livraisons.

