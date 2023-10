Le match entre Burnley et Chelsea a failli connaître une autre débâcle du VAR

Les responsables de la Premier League ont failli connaître une nouvelle débâcle du VAR lors d’un match entre Burnley et Chelsea ce week-end. La ligue a été critiquée pour une série d’erreurs d’arbitrage au cours des derniers mois. Cependant, une erreur massive lors d’un récent match entre Liverpool et Tottenham Hotspur a plongé la ligue dans une crise officielle.

Luis Diaz pensait avoir marqué un but pour Liverpool, ce qui aurait donné l’avantage au club, contre les Spurs à Se. 30. Alors que les rediffusions vidéo montraient que le Colombien était en jeu pendant la préparation du but, le VAR a refusé à tort le but. La Premier League a ensuite diffusé des discussions audio entre les officiels du match. Le PMGOL a suspendu les officiels du VAR travaillant sur le match.

Un problème de communication supplémentaire avec le VAR fait presque dérailler le match de Chelsea à Burnley

Avance rapide d’environ une semaine jusqu’au match Burnley et Chelsea. Le télégraphe rapporte qu’une erreur VAR similaire a failli se produire lors du but de Raheem Sterling dans le match. Les responsables du VAR ont demandé à l’arbitre du match Stuart Attwell d’arrêter le jeu après que l’ailier ait marqué à la 65e minute. Cependant, Attwell avait déjà permis au jeu de continuer après le but. Il n’est pas permis d’arrêter le jeu après avoir donné le but.

Il semble que Darren Bond, responsable du VAR, n’ait pas pu voir à temps la rediffusion du but. Le média susmentionné rapporte qu’Attwell a autorisé la reprise du match parce qu’il pensait que Bond lui avait dit « vérification terminée ». Le responsable du VAR n’a cependant pas fait ces remarques précises.

Au final, les arbitres ont correctement marqué le but. Chelsea a remporté le match 4-1 ce jour-là. Néanmoins, d’énormes questions auraient été à nouveau soulevées si le but n’avait pas été atteint. Malgré l’arrêt du jeu pour réexaminer la rediffusion vidéo, les règles stipulent clairement que les buts ne peuvent pas être inscrits ou accordés après la reprise du match. En fait, VAR Darren England avait déjà répété « ne peut rien faire » lors de la débâcle pour refuser le but de Diaz.

La Premier League bénéficierait d’une technologie de hors-jeu semi-automatisée

L’introduction de la technologie de hors-jeu semi-automatisée (SAOT) aiderait apparemment à résoudre ces problèmes particuliers de VAR. La technologie est déjà en place dans les compétitions de l’UEFA telles que la Ligue des champions. SAOT aide à prendre des décisions de hors-jeu correctes d’une manière beaucoup plus rapide que les examens VAR traditionnels. Néanmoins, la Premier League a rejeté l’opportunité de mettre en œuvre cette technologie.

La FIFA a développé SAOT en partenariat avec Adidas. La marque de sport allemande fournit actuellement des ballons de football à l’UEFA. Cependant, la Premier League a conclu un accord avec Nike. La société américaine n’a pas encore testé la technologie SAOT dans ses ballons de football.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto