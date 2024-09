Le match d’ouverture : Wild Card de l’AL, Phillies, Moreno

Alors que la dernière semaine de la saison régulière 2024 débute, voici trois choses que nous surveillerons dans le monde du baseball aujourd’hui :

1. La course à la Wild Card de l’AL se resserre :

La Ligue américaine a mis le « wild » dans la Wild Card ce week-end. Après des mois où les Royals et les Twins ont constamment occupé les deux dernières places de Wild Card derrière les Orioles, les choses sont devenues plus intéressantes au cours du week-end lorsque les Tigers en feu ont complètement éliminé le Minnesota de la position des séries éliminatoires. Maintenant, Kansas City et Detroit sont à égalité pour les deux dernières places en séries éliminatoires de la Ligue américaine avec des bilans identiques de 82-74, les Twins n’étant qu’à un match derrière avec 81-75. Si les choses devaient se jouer en bris d’égalité, les Twins en bénéficieraient puisqu’ils détiennent le bris d’égalité sur Kansas City et Detroit, tandis que les Royals ont remporté le bris d’égalité sur les Tigers.

La Wild Card ne se limite pas aux équipes de la division Centrale de la Ligue américaine, et les Mariners ne sont qu’à un match derrière le Minnesota à 80-76, bien que les trois clubs de la division Centrale aient chacun un match de bris d’égalité contre Seattle. Pendant ce temps, ni les Red Sox ni les Rays n’ont techniquement été éliminés à ce stade, mais il faudrait un miracle pour que l’un ou l’autre des clubs à 78-78 se fraye un chemin vers les séries éliminatoires. De tous les prétendants potentiels à la Wild Card de la Ligue américaine, seuls les Mariners jouent aujourd’hui alors qu’ils entament une série de trois matchs contre les Astros qui pourrait soit les éliminer officiellement de la division Ouest de la Ligue américaine, soit les propulser vers une place en séries éliminatoires. Cette série débute à 19h10 heure locale à Houston ce soir, avec des jeunes Bryce Miller (3,06 ERA) et Chasseur Brun (3,57 ERA) prêt à s’affronter.

2. Les Phillies pourraient remporter la division :

Les Phillies ont perdu une occasion de s’assurer la tête de la NL Est contre leur rival de division ce week-end lorsqu’ils ont perdu les deux derniers matchs de leur série contre les Mets, mais cela ne doit pas les empêcher de s’assurer devant leur public. Le club débutera sa dernière série à domicile de la saison régulière à 18h40 heure locale ce soir contre les Cubs récemment éliminés, et une victoire sur n’importe quel match de la série de trois matchs leur permettrait de remporter la division. Pendant ce temps, un balayage de Chicago garantirait aux Phillies qu’ils obtiendront un bye grâce à la série Wild Card de la NL. Leur série contre les Cubs débute ce soir avec le droitier Aaron Nola (3,54 ERA) sur le monticule en face d’un match probable de bullpen pour Chicago qui sera probablement lancé par Nate Pearson (3,13 ERA à Chicago).

3. Moreno subit une IRM :

Les Diamondbacks devraient conclure leur saison régulière à domicile cette semaine, espérant décrocher une place en séries éliminatoires avec six matchs à jouer contre les Giants et les Padres. Alors que les champions en titre de la Ligue nationale semblent susceptibles de faire leur deuxième parcours consécutif en séries éliminatoires en octobre, il reste à savoir qui sera derrière le marbre pour eux pendant cette course après que le club a annoncé (comme l’a noté Nick Piecoro de l’Arizona Republic) que Moreno a quitté le match d’hier contre les Brewers en raison d’une tension à l’adducteur gauche.

Piecoro note que la blessure affecte le même côté que la tension à l’aine qui l’a envoyé sur la IL pendant plus d’un mois récemment, et Jody Jackson, journaliste des D-Backs Moreno doit subir une IRM aujourd’hui. La perte de Moreno pour les séries éliminatoires serait difficile à digérer pour l’Arizona, car il a non seulement remporté le Gant d’or pour son travail derrière la plaque l’année dernière, mais a également affiché un wRC+ de 108 en 92 matchs cette saison. Le remplaçant avec le gant en premier José Herrera et une perspective percutante Adrien Del Castillo (qui a frappé .313/.368/.525 en 87 apparitions au bâton lors de son premier passage dans la MLB cet été) prendrait en charge les tâches de receveur si Moreno manque du temps.