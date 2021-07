Le match d’ouverture du Hundred établit un record d’audience au Royaume-Uni pour le cricket féminin | Nouvelles de cricket

4:06



Le meilleur de l’action du match d’ouverture de The Hundred alors que les Oval Invincibles ont battu les Manchester Originals

Mercredi, le match d’ouverture historique du Hundred a été le match de cricket féminin le plus regardé de l’histoire du Royaume-Uni – international ou national – attirant un pic d’audience de 1,95 million de personnes.

Le nouveau tournoi de 100 balles de l’Angleterre et du Pays de Galles Cricket Board a connu un début convaincant alors que Oval Invincibles a devancé Manchester Originals dans la compétition féminine, dans un match diffusé simultanément par Sky Sports et sur BBC Two.

La couverture de la BBC a attiré 1,6 million de téléspectateurs à son apogée, avec 180 000 autres diffusions en direct via BBC Sport en ligne et iPlayer, avec Sky – diffusant le match sur sa chaîne principale de l’événement principal, Sky Sports Cricket et gratuitement sur YouTube – constituant le du repos.

Le directeur général de The Hundred, Sanjay Patel, a déclaré: « Nous n’aurions pas pu rêver d’un meilleur début pour The Hundred – un match passionnant qui s’est déroulé jusqu’au fil, une atmosphère brillante dans la foule avec beaucoup de familles et d’enfants, et des chiffres record à la maison.

« Le Cent consiste à ouvrir les portes du cricket à tout le monde, et la réponse au match d’hier soir a été remarquable. Nous savons que ce n’est que le premier match et qu’il y a encore beaucoup de travail acharné à venir.

« Nous sommes reconnaissants à Sky pour son soutien à long terme au cricket anglais et en particulier à The Hundred et nous sommes ravis du partenariat avec eux et la BBC qui nous aide à toucher un public plus large. »

Pommes et poires🍏🍐❓

Avoir une bulle 😆❓

Averses d’avril ☔️❓ Nous avons mis les étoiles Oval Invincibles à l’épreuve sur un certain argot classique Cockney rimant Regardez Oval Invincibles contre Manchester Originals à partir de 18h sur Sky Sports The Hundred et notre chaîne YouTube ! 📺 pic.twitter.com/lZ2uSgtuGB – Sky Sports Cricket (@SkyCricket) 22 juillet 2021

Au total, 7 395 personnes ont rempli le Kia Oval à Londres, une foule record pour un match national autonome dans le football féminin professionnel, et les chiffres d’audience positifs ont battu le record établi par le troisième match international T20 contre l’Inde la semaine dernière.

Un communiqué de la BCE a indiqué que 35% de tous les téléspectateurs étaient des femmes, un signe encourageant compte tenu de l’engagement de la compétition en faveur de l’inclusivité et de la diversité, leurs données suggérant également que le jour du lancement a été le plus chargé de tous les temps pour la vente de nouveaux billets – plus de 11 000 ont été achetés dans les 24 fenêtre de -heure.

Chacun des matchs de The Hundred sera diffusé en direct sur Sky Sports Les Cent ainsi que sur Sky Sports Mix, tandis que tous les matchs féminins et un nombre important de matchs masculins seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube de Sky Cricket.