Le match d’ouverture du Club de hockey de l’Utah contre les Blackhawks de Chicago crée le buzz dans la LNH

Il a fallu des heures avant que la rondelle ne tombe, mais il y avait déjà du bruit à l’intérieur de l’arène mardi matin, alors que les membres du Utah Hockey Club se préparaient pour quelque chose de nouveau.

Une nouvelle équipe.

Une nouvelle ville.

Une nouvelle saison.

Une nouvelle ère.

« C’est probablement le moment le plus excitant que j’ai jamais eu à l’idée de jouer un match de hockey. En venant à la patinoire aujourd’hui, même si c’est l’entraînement matinal, vous avez toujours l’impression d’avoir des frissons », a déclaré l’attaquant Logan Cooley. « Il y a du buzz dans la ville et c’est tellement excitant. C’est comme si vous traversiez le meilleur moment de votre vie avec ces gens.

Des serviettes et des t-shirts pour le match inaugural ornaient chaque siège du Delta Center, en attendant la foule à guichets fermés qui assisterait au premier match de saison régulière de l’histoire du Utah Hockey Club.

«C’est un match assez spécial», a déclaré le défenseur Sean Durzi.

À l’extérieur de l’arène, les partisans se sont présentés tôt pour une journée complète de célébration, menant au match de nuit contre les Blackhawks de Chicago.

(Francisco Kjolseth | The Salt Lake Tribune) La première saison de l’Utah dans la LNH débutera au Delta Center contre les Blackhawks de Chicago à Salt Lake City, mardi octobre. 8, 2024.

L’Utah a battu les Blackhawks 5-2 pour remporter la première victoire du club.

L’attaquant Dylan Guenther a plongé la foule dans une frénésie lorsqu’il a marqué le premier but de la franchise lors de la première période. Le capitaine de l’Utah Clayton Keller et l’attaquant Barrett Hayton ont propulsé l’Utah à une avance de 3-0 en deuxième période. Teuvo Teravainen et Nick Foligno ont marqué pour Chicago pour porter le score à 3-2. Cependant, un autre but de Guenther et un de Lawson Crouse ont scellé la victoire.

Gagner ou perdre, il n’y aurait pas de découragement mardi soir.

Ryan Lorensen attendait ce moment depuis des années. L’homme de Salt Lake a d’abord été attiré vers le hockey après avoir regardé la finale de la Coupe Stanley 2017 entre les Penguins de Pittsburgh et les Predators de Nashville, mais il n’aurait jamais pensé qu’il aurait une équipe locale pour laquelle s’appuyer.

« Voir ça dans l’Utah, c’est tellement spécial », a déclaré Lorensen. « Même si [Utahns] ne sont pas prêts pour le moment, ils le seront. Ils verront ce que cette équipe a à offrir et ce qu’elle peut apporter, et ils seront tous d’accord. Je vous le promets.

Pour Duane Dixon, originaire de Kingston, Ontario, Canada, ce club est la troisième itération de l’équipe qu’il a grandi en regardant. Les Jets de Winnipeg ont été transférés à Phoenix en 1996 où ils sont devenus les Coyotes. Face à des problèmes de propriété et de stade, les Coyotes ont été dissous et les joueurs ont déménagé dans l’Utah en avril. Dixon, quant à lui, s’est assuré d’être présent au match d’ouverture de mardi pour assister à l’aube d’une nouvelle ère.

(Francisco Kjolseth | The Salt Lake Tribune) Ryan Smith, propriétaire du club de hockey de l’Utah, au centre gauche, se joint aux fans rassemblés pour l’arrivée des joueurs de l’équipe alors que la première saison de l’Utah dans la LNH débute au Delta Center de Salt Lake City, mardi octobre. 8, 2024.

« Quand ils ont amené l’équipe ici, j’étais ravi de venir voir l’Utah et d’apprécier et d’encourager enfin l’équipe sous bonne propriété », a déclaré Dixon. «C’était fou, c’était fou, ça a été des montagnes russes. Enfin de l’enthousiasme. »

Les nouveaux propriétaires de l’équipe, Ryan et Ashley Smith, ont déclaré qu’ils étaient déterminés à faire de Salt Lake une ville de premier plan dans la LNH pour les partisans et les athlètes. Après des années d’incertitude à Phoenix, cela a permis au club de hockey de l’Utah de se concentrer sur un seul objectif cette saison.

« Pas de distractions », a déclaré Keller. « Tu peux dire ce que tu veux, mais parfois [in Arizona] les amis, la famille, les gens vous demandent toujours ce qui se passe et vous ne savez pas. C’est agréable d’être libéré et de se concentrer sur notre travail et sur ce pour quoi nous sommes ici, c’est-à-dire gagner.