Le match des San Diego Padres-Washington Nationals suspendu après une fusillade à l’extérieur du stade DC

Le match entre les Padres de San Diego et Washington a été suspendu en sixième manche samedi soir après une fusillade à l’extérieur du Nationals Park qui a provoqué des échos de coups de feu à l’intérieur du stade et incité les fans à se précipiter pour se mettre en sécurité dans l’abri.

La fusillade, un échange de coups de feu entre des personnes dans deux voitures, a fait trois blessés, selon Ashan Benedict, chef de la police adjoint exécutif du département de la police métropolitaine. L’une des personnes qui a été abattue était une femme qui assistait au match et qui a été frappée alors qu’elle se trouvait à l’extérieur du stade, a-t-il déclaré. Ses blessures n’étaient pas considérées comme mettant sa vie en danger.

Deux personnes qui se trouvaient dans l’une des voitures sont entrées plus tard dans un hôpital local avec des blessures par balle et ont été interrogées par les enquêteurs, a déclaré Benedict, et l’étendue de leurs blessures n’était pas immédiatement claire. Les enquêteurs tentaient toujours de localiser le deuxième véhicule impliqué dans la fusillade.

Les coups de feu ont provoqué la panique parmi les fans à l’intérieur du stade, dont certains se sont cachés sous les tables et derrière les sièges alors que les annonceurs avertissaient les gens de rester à l’intérieur du parc.

« C’était juste une scène chaotique », a déclaré le chef d’équipe d’arbitres Mark Carlson à l’Associated Press. « Nous avons entendu ce qui ressemblait à des coups de feu rapides. Nous ne savions pas d’où cela venait.

Les Padres venaient juste de prendre le terrain pour le bas de la sixième quand plusieurs bruits forts ont été entendus du côté gauche du stade.

Les fans assis dans le champ gauche ont rapidement commencé à sortir par la porte du champ central. Peu de temps après, les fans du côté de la première base ont commencé à quitter rapidement leurs sièges.

Certains fans se sont entassés dans la pirogue des Padres du côté de la troisième base pour se mettre à l’abri, tandis que les sirènes pouvaient être entendues de l’extérieur du parc.

Ted Borenstein, 26 ans, était au match avec sa petite amie et son meilleur ami, célébrant son anniversaire et « passant un bon moment » lorsqu’il a entendu deux pops. Il a dit que le groupe pensait que c’était un entraînement pour un spectacle de feux d’artifice.

Borenstein a déclaré qu’il s’était rapidement rendu compte que c’était beaucoup plus grave lorsqu’il a vu les gens dans les gradins commencer à défiler et a regardé l’arrêt-court vedette des Padres, Fernando Tatis Jr.

Dans le Diamond Club du stade, où se trouvaient lui et ses amis, des gens se cachaient sous des tables et des chaises, pensant qu’il y avait un tireur à l’intérieur du stade.

« Les gens étaient par terre, un peu pétrifiés, essayant de calmer les plus jeunes », a-t-il déclaré.

« J’ai été surpris, j’ai eu peur », a-t-il déclaré.

Les Nationals ont initialement annoncé qu’il y avait eu un incident à l’extérieur du stade et ont affiché un message sur le tableau de bord disant aux fans de rester à l’intérieur du stade.

Environ 10 minutes plus tard, l’équipe a tweeté : « Une fusillade a été signalée à l’extérieur de la troisième porte de base du Nationals Park. Les fans sont encouragés à quitter le stade par les portes CF et RF en ce moment. »

Plus de deux douzaines de voitures de police, d’ambulances et de camions de pompiers se trouvaient dans la rue devant la troisième base du stade et un hélicoptère de la police a survolé.

La fusillade survient alors que Washington, comme de nombreuses autres villes des États-Unis, fait face à un nombre croissant de crimes violents et d’homicides. Une fillette de 6 ans a été tuée et cinq autres personnes ont été blessées dans une fusillade vendredi soir à environ cinq kilomètres de Nationals Park.

Quelques heures seulement avant la fusillade de samedi soir, le maire et le chef de la police de Washington, accompagnés de responsables fédéraux de l’application des lois, ont annoncé une récompense de 60 000 $ pour les informations dans cette affaire.

À la tombée de la nuit, ils devaient enquêter sur un autre incident.

Arman Ramnath, 27 ans, originaire d’Arlington, en Virginie, et récemment diplômé d’une faculté de droit, a déclaré que lui et un ami étaient assis du côté de la troisième base du Nationals Park lorsqu’ils ont entendu ce qui ressemblait à un feu d’artifice.

« Nous n’étions pas sûrs de ce que c’était. Ensuite, tout le monde a commencé à esquiver », a déclaré Ramnath.

Ramnath a déclaré que lui et son ami avaient fini par se cacher derrière les sièges pendant cinq minutes ou plus. Après un certain temps, les gens ont commencé à se lever et à partir, a-t-il dit, mais les annonces du stade ont dit aux fans d’attendre. Finalement, ils ont été autorisés à partir.

« C’était très surréaliste. Je ne savais pas vraiment comment réagir », a déclaré Ramnath. « Je veux dire, vous en entendez parler… mais vous ne vous attendez jamais à ce que ce soit quelque chose qui puisse vous affecter. »

La police avait initialement déclaré qu’elle croyait que l’une des victimes travaillait au stade, mais ce n’était pas le cas.

Les Padres menaient 8-4 lorsque le match a été interrompu. Il reprendra dimanche après-midi, suivi du match régulier. Les responsables ont déclaré que les fans devraient s’attendre à voir une présence policière accrue lors du match de dimanche.

Tatis a réussi quatre coups sûrs pour San Diego. Ryan Zimmerman a marqué pour Washington.

