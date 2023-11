Le match des Patriots contre l’Allemagne ne sera pas diffusé à la télévision locale pendant une grande partie de la messe. Voici pourquoi.

Les politiques télévisées de la NFL laissent une fois de plus une grande partie de Western Mass et de la Nouvelle-Angleterre au déjeuner avant le match de la NFL en Allemagne entre les New England Patriots et les Indianapolis Colts.

Les supporters qui vivent dans la région du Grand Boston ou dans le centre du Massachusetts auront la possibilité de regarder le début du match à la télévision locale, ceux qui vivent ailleurs devront s’appuyer sur des options nationales.

Les Patriots devraient affronter les Colts à 9 h 30 HNE dans le cadre de leur dernière participation aux NFL International Series. Le match de dimanche aura lieu à Francfort, en Allemagne et sera diffusé à l’échelle nationale sur NFL Network. Cela signifie que les fans de tout le pays peuvent le regarder. Cependant, cela signifie également que pour beaucoup, le jeu ne sera pas uniquement une télévision sur réseau local.

En plus de la diffusion du réseau NFL, le match de dimanche sera diffusé sur WCVB Channel 5 sur le marché télévisé de Boston. Pour de nombreux fans, il n’y aura aucun changement. Tournez-le simplement vers CBS et le jeu sera lancé. Mais pour ceux qui vivent à l’ouest du comté de Worcester et dans le reste de la Nouvelle-Angleterre (en dehors du sud du New Hampshire), le match ne sera pas diffusé à la télévision locale. Au lieu de cela, les fans devront retrouver la diffusion nationale sur NFL Network.

Le marché de la télévision « Boston » s’étend à travers et à l’extérieur du grand Boston et comprend le comté de Worcester dans le Massachusetts ainsi que certains comtés du sud du New Hampshire (Belknap, Cheshire, Hillsborough, Merrimack, Rockingham et Strafford) et un comté du Vermont (Windham). Il comprend également la Côte-Nord, la Côte-Sud et le Cap.

En bref : le match ne sera pas diffusé sur CBS ni sur aucune chaîne locale de Western Mass. Les résidents du comté de Hampden, du Hampshire, de Franklin ou du Berkshire devront peut-être trouver une façon différente de regarder le match – tout comme les autres résidents du reste du Nouveau-Brunswick. Angleterre.

Si vous êtes coincé en dehors du marché normal, voici quelques façons de regarder le match, y compris des options gratuites :

À la télé – Si vous obtenez NFL Network via votre fournisseur de câble ou de télévision, vous pouvez le regarder là-bas.

Options de diffusion en direct: Fronde | fuboTV – Si vous n’obtenez pas NFL Network via votre fournisseur de télévision, vous pouvez vous inscrire à des options de streaming que vous pouvez regarder sur un téléviseur intelligent ou sur des applications de streaming. Les options incluent Fronde et fuboTVqui propose un essai gratuit de sept jours si vous souhaitez simplement que le service regarde le match de samedi.

Radio: 98,5 Le Centre Sportif | SiriusXM: 226 (NE), 225 (IND) | Application SiriusXM: 821 (NE), 813 (IND) – Le match de samedi sera également disponible en écoute radio. Si vous souhaitez écouter Bob Socci et Scott Zolak lors de l’appel, vous pouvez vous connecter au 98,5 ou consultez le réseau de diffusion complet pour trouver le jeu là où vous êtes.