Le match des légendes de Ronaldinho en Floride se termine dans le chaos de l’invasion du terrain

L’attaquant du Brésil et du Real Madrid Vinicius Junior (à droite) était l’une des stars submergées par les envahisseurs de terrain lors du match organisé par Ronaldinho (à gauche). À travers les lentilles

Si Lionel Messi se demande quelle attention son arrivée imminente à l’Inter Miami CF en MLS attirera de la part des fans de Floride, les événements d’Orlando vendredi lui donneront une idée.

Le match de charité étoilé de Ronaldinho en Floride s’est terminé au milieu de scènes chaotiques alors qu’une fin précoce du match induite par les conditions météorologiques a déclenché une invasion massive de terrains de la part des fans dans la foule.

La légende brésilienne de 43 ans a accueilli une pléthore de visages du football et de célébrités pour participer au « The Beautiful Game » au stade Exploria, avec l’équipe Ronaldinho (R10) affrontant l’équipe Roberto Carlos (RC3) au domicile de l’équipe MLS d’Orlando City.

Les deux capitaines ont été rejoints par d’anciens coéquipiers internationaux tels que Cafu et Rivaldo, ainsi que d’autres anciennes stars telles que Juan Veron, Javier Mascherano et Patrick Kluivert et des pros actuels tels que Vinicius Junior, Eder Militao, Paulo Dybala et Joao Felix — avec une poignée de musiciens célèbres, d’influenceurs et de personnalités des médias sociaux jetés pour faire bonne mesure.

Donné l’impressionnante profondeur des rostersil est peut-être étonnant qu’il y ait encore de la place pour un titre, mais le haut de l’affiche était sans aucun doute l’apparition de Ronaldo Nazario – le R9 original – sur le banc de l’équipe R10.

L’édition inaugurale de « The Beautiful Game » a eu lieu l’été dernier à Miami lorsque l’équipe RC3 a devancé de peu l’équipe R10 dans un thriller captivant de 22 buts.

En effet, il semblait que les fans étaient sur le point d’assister à un autre score absurdement élevé lorsque Cafu a frappé la barre transversale avec quelques minutes jouées auparavant. Jay-Jay Okocha a ouvert le score pour l’équipe R10embobignant la défense avec un jeu de jambes de marque avant de pousser une finition devant le gardien colombien Rene Higuita.

Après une égalisation pour l’équipe RC3 de l’éternel Rivaldo, les buts ont commencé à voler pour les deux équipes alors que Kluivert, Vinicius (deux fois), Cafu et Lucas Moura ont tous trouvé le filet pour envoyer l’équipe R10 à la pause avec une avance de 4-2. Le choix du groupe pourrait bien avoir été Le lob négligemment impudent de Vinicius sur le gardien de but à bout portant.

La star du Real Madrid, Vinicius, a ensuite échangé des équipes à la mi-temps et continue d’éblouir la foule en ouvrant sa boîte à tours.

😱 Tout le monde veut une photo ! La foule envahit le terrain après une pluie torrentielle à Orlando ☔ Regardez The Beautiful Game : Team Ronaldinho contre Team Roberto Carlos en direct sur beIN SPORTS 📺 pic.twitter.com/ynVEe9fQ97 — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) 24 juin 2023

Cependant, l’heure de jeu a apporté avec elle une averse tropicale, et alors que les fortes pluies ralentissaient l’élan, l’atmosphère fébrile a pris un tour lorsqu’un cortège de jeunes fans a commencé à interrompre le match en courant sur le terrain à la recherche d’un selfie avec un ou plusieurs de leurs idoles du football.

Le remplacement de Ronaldinho à la 58e minute a déclenché une nouvelle vague d’empiétement depuis les tribunes. Alors que des dizaines de supporters continuaient à franchir le périmètre de l’aire de jeu et à affluer autour des joueurs, l’équipe de sécurité a décidé de reporter le match en raison de « conditions météorologiques défavorables » alors que les joueurs et les officiels étaient précipités hors du terrain. Environ 15 minutes plus tard, le jeu a été entièrement abandonné.

Le propriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas, a parlé plus tôt cette semaine des préparatifs du club pour l’arrivée de Messi, qui comprennent des travaux pour augmenter la capacité de leur stade à 22 000 en ajoutant environ 3 000 sièges.

La sécurité des joueurs sera renforcée à la fois pour les matchs à domicile et à l’extérieur impliquant Messi, dont le premier est prévu le 21 juillet lors d’un match de Coupe des Ligues contre Cruz Azul de la Liga MX.

Messi n’étant pas étranger aux fans qui courent sur le terrain en brandissant leur téléphone dans l’espoir d’une photo avec lui, la sécurité lors des matchs qu’il jouera sera maintenue sur leurs orteils.