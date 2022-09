Le match des étoiles de Premier League serait toujours en préparation

Les plans pour un match des étoiles de Premier League sont peut-être dans les cartons. Plus tôt dans le mois, le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, a reçu de vives réactions lorsqu’il a suggéré d’organiser un match des étoiles dans l’élite anglaise. Les critiques ont accusé l’homme d’affaires d’américaniser la Premier League.

“En fin de compte, j’espère que la Premier League tirera une petite leçon du sport américain”, a déclaré Boehly lors d’une conférence à New York. « Les gens parlent de plus d’argent pour la pyramide ; La MLB a fait son match des étoiles à Los Angeles cette année. Nous avons gagné 200 millions de dollars entre un lundi et un mardi.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, n’a pas tardé à repousser la suggestion de Boehly. “Quand il trouvera une date pour ça, il pourra m’appeler”, a déclaré Klopp. « Dans les sports américains, ces joueurs ont des pauses de quatre mois. Veut-il également amener les Harlem Globetrotters ?

Klopp a également suggéré que de nombreux fans ne voudraient pas voir leurs joueurs préférés aux côtés de rivaux. “Je ne suis pas sûr que les gens veuillent voir ça : les joueurs de United, les joueurs de Liverpool, les joueurs de Manchester City, les joueurs d’Everton tous ensemble.”

Le match des étoiles de Premier League avance-t-il?

Néanmoins, le Times a rapporté que les souhaits de Boehly pourraient en fait se réaliser. Alors que les premières idées étaient de faire en sorte que le match All-Star présente tous les joueurs de Premier League, le format potentiel pourrait être un peu différent.

Le rapport affirme qu’un XI de Premier League affronterait éventuellement une équipe All-Star de Bundesliga, LaLiga, Serie A, etc. Ces matchs, s’ils étaient programmés, auraient lieu partout dans le monde dans le but de développer le sport dans certains domaines.

Peut-être que la plus grande préoccupation de la Premier League sur cette question serait la congestion des horaires. La prochaine Coupe du monde du Qatar a déjà contraint les clubs à serrer les matchs dans un délai serré. Une étude récente a même montré que les joueurs de Premier League souffrent déjà de plus de blessures que jamais auparavant.

Il a été suggéré que ces matchs des étoiles se joueraient soit pendant les mois d’été, soit pendant les vacances d’hiver. Cela réduirait essentiellement le temps de récupération des joueurs.

