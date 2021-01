Avec l’ensemble de match du Super Bowl 55, les 32 choses que nous avons apprises du match de championnat de la saison 2020 de la NFL dimanche:

1. Quel Super Bowl cela devrait être. Chiefs de Kansas City contre (à?) Tampa Bay Buccaneers.

1a. KC tentera de devenir la première équipe à répéter dans 16 ans. Les Patriots 2003-04, dirigés par Tom Brady, ont réussi le dernier match.

1b. Le match de quart-arrière entre Brady de Tampa Bay, le GOAT et Patrick Mahomes des Chiefs, le gamin (?) Et MVP en titre du Super Bowl – et sûrement le prochain visage de la ligue – devrait être épique. Le duo a divisé quatre rencontres de carrière, bien que Brady ait prévalu lors de leur seul match éliminatoire lorsque la Nouvelle-Angleterre a remporté le match de championnat de l’AFC 2018.

1c. Le Super Bowl 55 sera le premier à opposer les quarts qui ont remporté le match au cours des deux saisons précédentes.

1d. Kansas City ouvre en tant que favori à 3½ points.

2. Mais pour l’instant, cela ressemble surtout à un tour de victoire fulgurant pour Brady, qui se dirige vers son 10e Super Bowl record – aucun autre quart-arrière n’a joué dans plus de cinq – mais son premier sans l’entraîneur de la Nouvelle-Angleterre Bill Belichick à la remorque.

2a. Brady deviendra le premier quart-arrière à participer au Super Bowl dans trois décennies différentes. Dimanche, il est devenu le premier à participer à des matchs de championnat de conférence au cours de trois décennies différentes à l’époque du Super Bowl (depuis 1966).

3. Brady deviendra également le quatrième quart-arrière à démarrer un Super Bowl pour plusieurs équipes. Il rejoint Craig Morton (Cowboys, Broncos), Kurt Warner (Rams, Cardinals) et Peyton Manning (Colts, Broncos). Seul Manning a mené différentes franchises à des victoires du Super Sunday.

4. Cette séries éliminatoires est la première lorsque Brady a remporté trois matchs consécutifs sur la route en se rendant au Super Sunday. Cette séquence torride a permis à Brady d’égaler Joe Flacco pour le plus grand nombre de victoires en séries éliminatoires sur route (sept) par un quart-arrière de l’histoire de la ligue.

5. Dimanche dur pour Flacco. Packers QB Aaron Rodgers a maintenant lancé plusieurs passes TD en neuf matchs consécutifs en séries éliminatoires, lui donnant la possession exclusive d’un record qu’il a partagé avec Joe Cool (il a passé 2020 avec les Jets) entrant dimanche.

6. TB12> AR12 … Brady est maintenant 1-0 contre Rodgers en séries éliminatoires.

sept.le différence dans ce jeu de championnat NFC? Les Buccaneers ont transformé deux chiffres d’affaires Packers en 14 points, tandis que Green Bay a transformé trois Brady INT en seulement six points. Le moment décisif semblait survenir à la fin du deuxième quart-temps, peu de temps après que Rodgers ait été éliminé avec 28 secondes jusqu’à la mi-temps. Les Bucs ont évité un botté de dégagement en quatrième et quatrième de la ligne de 45 verges des Packers, ont converti le premier essai … puis Brady a frappé Scotty Miller pour un touché de 39 verges au prochain jeu avec 1 seconde au chronomètre. La séquence n’a peut-être pas fourni le back-breaker, mais les Packers n’ont jamais surmonté l’avance 21-10 des Bucs à l’entracte.

7a. Brady a maintenant une fiche de 3-1 en séries éliminatoires lorsqu’il lance un trio de choix.

8. Rodgers, qui sera presque certainement nommé MVP de la ligue pour la troisième fois le mois prochain, est le seul joueur de l’histoire de la NFL à remporter plusieurs fois les honneurs de MVP mais à ne pas apparaître dans plusieurs Super Bowls. Il était notamment abattu dimanche après avoir perdu au titre de la NFC pour la deuxième fois en un an et a même réfléchi à l’incertitude de son avenir à Green Bay, même s’il a exprimé le désir de jouer dans la quarantaine comme Brady l’a fait.

9. Rodgers a lancé six interceptions cette saison – trois en deux matchs contre Tampa Bay et trois en 16 matchs contre tout le monde.

dix. C’était le premier week-end de match de championnat de conférence lorsque les quatre quarts partants ont commencé la journée après avoir remporté au moins leurs six départs précédents.

11. Les Chiefs et Bills se sont maintenant réunis quatre fois en séries éliminatoires. Dans les trois cas précédents, le vainqueur de leur match a finalement perdu le Super Bowl.

12. Rodgers a terminé la journée avec une fiche de 1-4 dans les matchs pour le titre NFC, qui comprend une séquence de quatre défaites consécutives. Les seuls autres quarts avec quatre défaites en match de championnat sur leur CV sont Donovan McNabb, le Hall of Famer Ken Stabler … et Brady.

12a. Cependant, Brady a commencé un record de 14 matchs de championnat, deux fois plus que le prochain homme de la liste (Joe Montana), et en a remporté 10.

13. Les 13 attrapés de Travis Kelce dimanche ont été un record pour un match de championnat de conférence et ont égalé les membres du Temple de la renommée Kellen Winslow et Shannon Sharpe pour le plus par une fin serrée dans n’importe quelle compétition éliminatoire.

14. Kelce et son coéquipier Tyreek Hill ont tous deux dépassé les 100 verges sur réception à chacun des matchs éliminatoires des Chiefs cette saison. Hill avait un record de franchise de 172 dimanche.

15. En sept départs en séries éliminatoires, Mahomes a lancé 17 passes de TD (trois dimanche) et deux INT. Remarquable.

16. Espérons que les Packers CB Kevin King resteront à l’écart des médias sociaux – c’est déjà moche – après avoir été brûlé pour une paire de touchés et avoir commis une pénalité d’interférence de passe mortelle dans les deux dernières minutes avec Green Bay essayant d’obtenir une possession de plus.

17. Buffalo QB Josh Allen a fait un bond en avant dans sa troisième saison, gagnant la considération de MVP. Mais au fur et à mesure qu’il affine son jeu en 2021, il doit apprendre à ne pas essayer de faire quelque chose avec rien sur chaque jeu interrompu. Le penchant d’Allen pour prendre de mauvais sacs a continué dimanche, quand il a été abattu quatre fois – et a perdu 53 verges en essayant de bloquer la ruée vers les passes.

18. Une semaine après que Lamar Jackson de Baltimore ait lancé sa première interception dans la zone rouge en carrière, Allen a subi sa première.

19. Les Rams de Los Angeles (1980, Rose Bowl) et les 49ers de San Francisco (1985, Stanford Stadium) ont participé à des Super Bowls organisés dans leur région d’origine, mais les Buccaneers seront les premiers à accueillir le Super Sunday dans leur stade.

20. Un peu ironique que les Bucs aient dû gagner trois matchs éliminatoires sur route pour jouer dans le Super Bowl au Raymond James Stadium.

21. Les gars de LSU adorent leur école. Les Bucs RB Leonard Fournette et LB Devin White font partie de ceux dont les épaulettes violettes et dorées sortent de leurs maillots.

22. Les Packers ont raté le All-Pro LT David Bakhtiari, blessé, un jour où Rodgers a été limogé cinq fois, à égalité pour un sommet de la saison.

23. Bucs OLB Shaquil Barrett (trois) et Jason Pierre-Paul (deux) réunis pour les cinq sacs de Tampa Bay. Barrett, qui a joué sous l’étiquette de franchise cette saison, pourrait à nouveau encaisser lors de l’agence libre.

24. La ruée vers les passes de Tampa Bay pourrait également devenir la clé principale du Super Bowl 55, d’autant plus qu’il semble que les Chiefs LT Eric Fisher aient subi une grave blessure à la jambe qui l’a empêché de terminer le match de dimanche.

25. En parlant d’agents libres en attente, RB Aaron Jones a peut-être joué son dernier match en tant que Packer. Si tel était le cas, son dernier match à domicile au Lambeau Field s’est terminé par une paire d’échappés (un perdu), à 34 verges de la mêlée et une blessure à la poitrine.

26. Fournette, qui sera bientôt un joueur autonome, est certainement un très bon retour en séries éliminatoires. En six matchs éliminatoires en carrière, il a sept touchés (dont un dimanche), une moyenne de 99,8 verges de mêlée (dont 74 dimanche), et ses équipes sont allées un 5-1 collectif.

27. Les Packers TE Marcedes Lewis ont capté trois passes dimanche, notamment parce qu’il n’avait pas eu autant de réceptions dans un match depuis qu’il était membre des Jaguars lors de leur défaite en éliminatoires de Buffalo en 2017.

28. Avant dimanche, personne n’avait jamais botté un panier au-delà de 50 verges lors d’un match éliminatoire au Arrowhead Stadium. Mais la recrue des Bills Tyler Bass s’est connectée deux fois après 51 verges dans la défaite.

29. Les boucaniers CB Sean Murphy-Bunting ont eu une interception en saison régulière, mais ont volé une passe à chacune de ses trois premières apparitions en séries éliminatoires – le premier joueur à le faire depuis le Hall of Famer Ed Reed, dont la séquence s’est étalée sur trois séries éliminatoires distinctes.

30. D’un côté, certes agréable d’avoir des environnements de championnat avec des fans sur place à Lambeau et Arrowhead … espérons simplement qu’ils se sont suffisamment distancés socialement.

31. Un clin d’œil aux producteurs de diffusion Fox et CBS en charge de la musique. Nous, papa rockeurs, avons approuvé les Led Zeppelin, Rush et Pink Floyd … bien que certainement plus de place pour U2 et Pearl Jam pour aller de l’avant (indice, CBS, qui portera le Super Bowl 55).

31a. Mais ce papa rocker approuve la nomination de The Weeknd à l’émission de mi-temps du Super Bowl 55. J’ai hâte d’être aveuglé par les lumières … et aussi les quarterbacks et leurs équipes.

32. Enfin, les Chiefs entameront le Super Sunday sur une séquence de cinq victoires consécutives en séries éliminatoires. Le dernier quart-arrière à les battre en séries éliminatoires? Ouais … Brady.

