Dans cette saison de la NFL la plus étrange de ces années les plus étranges, voici un match de chefs de division auquel vous ne vous attendriez pas: Seattle accueille les Giants de New York.

Bien sûr, les Seahawks au sommet du difficile NFC West ne sont pas étendus. Ils sont 8-3, ont une attaque dynamique et améliorent la défense, et beaucoup de pedigree sous l’entraîneur Pete Carroll. C’est leur adversaire qui n’a guère de sens, sauf en 2020.

New York a 4-7, n’a pas encore battu une équipe avec un record de victoires et entre dans la partie la plus difficile de son calendrier. Pourtant, les Giants sont à égalité au sommet de l’horrible NFC Est avec Washington, qui l’a battu deux fois.

Si vous gagnez votre division, vous gagnez votre division, dit Carroll, et il le sait: Seattle a fait 7-9 en 2010 et a remporté le NFC West, puis a battu la Nouvelle-Orléans dans un match éliminatoire. C’était comme ça à l’époque, c’est comme ça maintenant, et je ne pense pas qu’il y ait un problème avec ça. Quiconque sort de cette division, le champion de la division, celui qui les joue, faites attention. Il se passe beaucoup de choses de ce côté-là de ce que vous voulez prouver et de la façon dont vous voulez vous y prendre.

La défense des Giants a bien joué sur une séquence de trois victoires consécutives, mais le quart partant Daniel Jones a un problème aux ischio-jambiers et pourrait être en faveur de Colt McCoy.

Soyez juste prêt, c’est le nom du jeu, dit McCoy. C’est pourquoi les Giants m’ont amené ici. Je pense que c’est l’attente. Si votre numéro est appelé, que ce soit le quart-arrière ou le receveur, de l’autre côté du ballon près de la défense, lorsque vous devez intensifier, vous devez monter. Je dois juste être mentalement préparé à tout ce qui arrive.

Tampa Bay (7-5) et Carolina (4-8) terminent cette semaine avec les derniers byes de la saison.

Cleveland (8-3) au Tennessee (8-3)

Alors que Cleveland est à la recherche d’une place pour les éliminatoires grâce à la domination de Pittsburgh et qu’il est très étrange de mentionner les Browns et l’après-saison ensemble, les Titans sont au sommet de l’AFC Sud. Ils ont des victoires impressionnantes à l’extérieur contre Baltimore et Indianapolis et peuvent une fois de plus se présenter comme de vrais prétendants.

Les Browns ont profité comme aucun autre d’un calendrier faible. Les équipes qu’ils ont vaincues sont désormais combinées avec 17-47-2. Ils devraient reprendre la défensive de Myles Garrett après avoir raté les deux derniers matchs avec COVID-19[feminine. Garrett est deuxième dans la NFL avec 9 sacs. Il sera certainement testé par le leader de la ligue, Derrick Henry.

Los Angeles Rams (7-4) en Arizona (6-5)

Pensez-vous que les Rams jouent les cardinaux? LA a gagné six fois de suite dans la série et cinq fois de suite en Arizona. L’entraîneur des Rams Sean McVay a une fiche de 6-0 contre les Cards; LA a dépassé l’Arizona de 195 à 56 dans le mandat de McVays.

Ce qui s’est passé dans le passé n’a rien à voir avec ce jeu », déclare McVay de manière prévisible. «Il y a une continuité aux postes de coordinateur, mais ces gars jouent très bien. Ils ont de grands créateurs de jeux dans les trois étapes.

Les Rams sont en tête de la ligue avec 17 points alloués par match et en deuxième position avec 297 verges accordées par match, avec 11 passes de touché dans la NFL.

L’Arizona a perdu trois des quatre derniers matchs, la seule victoire venant du lancer désespéré de Kyler Murray à DeAndre Hopkins avec 2 secondes à jouer contre Buffalo.

Cincinnati (2-8-1) à Miami (7-4)

Aussi mauvais que ce fût pour les Bengals, Brandon Wilson a retourné 103 verges au coup d’envoi du premier quart pour un touché, le match le plus long de l’histoire de l’équipe, contre les Giants. Wilson est le premier à égaler dans la NFL avec cinq retours de coup d’envoi d’au moins 40 verges.

Miami a éliminé les Jets avec Ryan Fitzpatrick, remplaçant Tua Tagovailoa (pouce) et maintenant FitzMagic a une chance sur l’une de ses nombreuses anciennes équipes. Il a de nouveau obtenu le sommet de DeVante Parker: Parker a eu un sommet de 119 mètres contre les Jets, plus qu’à Tagovailoas quatre départs combinés.

Washington (4-7) à Pittsburgh (11-0), lundi

Les Steelers sont à la veille d’une place en séries éliminatoires. Ils peuvent fermer l’AFC Nord avec une victoire et une défaite contre Browns. Et ils obtiennent une place en séries éliminatoires avec une victoire ou une défaite des Raiders, Dolphins ou Colts. Mais ils devraient probablement continuer à gagner avec Kansas City à la traîne du classement de la conférence, et un seul bye est disponible cette saison d’après.

Washington en a remporté deux pour rester dans le mélange désordonné du NFC East.

Dallas (3-8) à Baltimore (6-5), mardi

Après avoir joué contre les Steelers lourdement sinon artistiquement lors d’une défaite mercredi, les Ravens espèrent être beaucoup moins en sous-effectif en raison de COVID-19[feminine problèmes lorsqu’ils hébergent les Cowboys. Baltimore aurait dû commencer avec le quart Lamar Jackson et plusieurs autres habitués, mais reste presque aussi dévasté que Dallas, qui a perdu cinq sur six.

Las Vegas (6-5) aux New York Jets (0-11)

Les Raiders ont besoin d’un rebond après ce fiasco d’Atlanta, et les Jets pourraient bien être le tonique. Bien sûr, les Raiders ont tendance à se battre à l’Est, mais les Jets, comme leur record l’indique, se débattent partout.

Pourtant, Las Vegas a perdu six matchs de suite contre les Jets depuis une victoire de 34-13 en 1996. La séquence perdue des Jets 11 est la plus longue en une seule saison. Une autre perte compenserait la plus longue glissade globale de l’équipe, qui a duré les saisons 1995 et 96 sous Rich Kotite.

Indianapolis (7-4) à Houston (4-7)

Indy n’a perdu aucun match consécutif cette saison, mais a été mis en déroute à domicile par le Tennessee la semaine dernière. Les Texans ont remporté deux matchs consécutifs pour la première fois cette saison, mais cette semaine, le receveur Will Fuller et le demi de coin Bradley Roby ont été suspendus pour six matchs pour violation de la politique de la ligue sur les drogues améliorant les performances.

Les Colts ont remporté cinq des sept derniers matchs de cette série. Philip Rivers devrait faire son 236e départ consécutif et briser l’égalité avec Charles Woodson pour le neuvième départ au classement général de l’histoire de la ligue.

Denver (4-7) à Kansas City (10-1)

Denver devrait avoir tous ses quarts COVID-19[feminine Les problèmes de la semaine dernière ont forcé les Broncos à utiliser la recrue Kendall Hinton au QB contre la Nouvelle-Orléans. Hinton était 1 sur 9 pour 13 verges avec deux interceptions, et les Broncos ont remporté 112 verges dans la défaite.

Kansas City conquiert l’AFC West avec une victoire et une défaite à Las Vegas. Les Chiefs tentent d’aller 11-1 pour la deuxième fois de l’histoire de la franchise (2003). Patrick Mahomes a lancé au moins 300 mètres sept fois cette saison et a disputé 22 matchs consécutifs avec au moins un TD qui passe.

Nouvelle-Orléans (9-2) et Atlanta (4-7)

En termes simples, une victoire pour les Saints et une défaite pour les Bears place la Nouvelle-Orléans dans une position en séries éliminatoires. Il existe d’autres scénarios liés aux pneus.

La Nouvelle-Orléans a remporté cinq des six dernières années dans cette rivalité houleuse, frappant souvent Matt Ryan. Les Saints ont renvoyé Ryan un total de 17 fois au cours des deux dernières rencontres, et Cameron Jordan a 21 sacs en carrière de Ryan, un record dans la NFL d’un défenseur contre un seul quart-temps.

Alors que la défense d’Atlanta a tendance à passer, le danger se profile. Le secondeur Deion Jones a rebondi cinq interceptions pour des touchés, le plus par n’importe quel joueur depuis que Jones est entré dans la ligue en 2016, et le plus par tout secondeur depuis 2006. Son dernier était un choix de 67 verges-6 contre les Raiders.

Philadelphie (3-7-1) à Green Bay (8-3)

Alors que l’attaque de Philadelphie est devenue dysfonctionnelle avec l’effondrement du quart Carson Wentz, une ligne en forme de tamis et des receveurs médiocres, la défense a maintenu les Eagles compétitifs lors de trois défaites consécutives.

Les choses vont beaucoup mieux à Titletown. Aaron Rodgers joue au plus haut niveau et, bien qu’il ne soit pas l’un des meilleurs joueurs, Davante Adams compte 11 réceptions en TD, derrière Tyreek Hill (13) de Kansas City. Adams a le plus de touchés par un Packer en 11 matchs depuis que Billy Howton en a eu 12 en 1956.

Aaron a évidemment une grande maîtrise de l’offensive et tout passe par lui et comment il contrôle les choses », explique l’entraîneur des Eagles, Doug Pederson, « et c’est ce que vous voyez dans les jeux et sur bande, à quel point les choses fonctionnent bien et Aaron. très agréable de penser de la même manière que les appelants du jeu.

Buffalo (8-3) à San Francisco (5-6), lundi

Le match se jouera ensuite au stade Cardinals en Arizona COVID-19[feminine les règles interdisent de jouer dans le stade à domicile de San Franciscos. Les Niners se sont également entraînés en Arizona cette semaine et y passeront environ trois semaines.

Buffalo est sur la bonne voie pour sa première couronne de l’AFC Est depuis 1995. La défense arrive: les Bills ont 19 sacs et 10 plats à emporter au cours des cinq derniers matchs, après 11 sacs et sept plats à emporter lors des six premiers matchs.

Nouvelle-Angleterre (5-6) à Los Angeles Chargers (3-8)

Curieusement, c’est le premier voyage des Patriots à Los Angeles en 28 ans, et c’est un double titre. Ils seront de retour au SoFi Stadium jeudi soir pour affronter les Rams.

La Nouvelle-Angleterre a remporté les cinq dernières rencontres, y compris un match éliminatoire de division en 2018. Les Patriots reçoivent un coup de pouce de placekicker Nick Folk. Avec son coup de pied de 50 verges gagnant le match alors que le temps expirait contre l’Arizona la semaine dernière, Folk est devenu le premier botteur en une seule saison dans la NFL à avoir tourné plusieurs de ces buts de plus de 50 verges au fil du temps.

Chargers WR Keenan Allen mène la NFL avec 85 réceptions et a une prise de TD en cinq matchs consécutifs.

Jacksonville (1-10) au Minnesota (5-6)

Au cours des cinq derniers matchs, dont quatre ont été gagnés, le quart des Vikings Kirk Cousins ​​mène la NFL avec un score de 124,3 passants et est troisième avec 12 touchés.

Les Jaguars ont perdu 10 matchs consécutifs, la plus longue séquence d’une saison de l’histoire de l’équipe, et ont renvoyé le directeur général Dave Caldwell. Ils ont perdu 13 matchs consécutifs du 2 décembre 2012 au 27 octobre 2013 pour la plus longue glissade globale.

Détroit (4-7) à Chicago (5-6)

Les Bears peuvent-ils passer de 5-1 et occuper la dernière place du NFC North en séries éliminatoires? Avec la façon dont l’attaque gronde et la défense n’est plus si terrifiante, pourquoi pas?

Darrell Bevell fait ses débuts intérimaires en tant qu’entraîneur-chef après que Matt Patricia (et le directeur général Bob Quinn) aient été renvoyés après une mauvaise défaite à domicile contre Houston à Thanksgiving.

