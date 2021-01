Dernières nouvelles sur les effets de l’épidémie de coronavirus sur le sport dans le monde:

___

Le College of Charleston a reporté ses quatre matchs restants en janvier en raison d’un test de coronavirus positif dans le programme Cougars.

L’école et la Colonial Athletic Association ont déclaré mercredi que les matchs de Charlestons à William & Mary samedi et dimanche, et ses matchs à James Madison les 30 et 31 janvier, ne seraient pas joués comme prévu.

La ligue a déclaré qu’une décision de disputer les quatre compétitions reportées serait prise à une date ultérieure.

Le prochain match des Charlestons aura lieu le 6 février à domicile contre Towson.

___

Le match de basket-ball masculin de Georgetown à Xavier prévu la semaine prochaine a été reporté en raison d’un problème lié au coronavirus dans le programme Hoyas.

Le match devait être joué mardi. Aucune date de maquillage n’a été annoncée immédiatement.

Cela marque quatre matchs consécutifs appelés pour Georgetown à cause du COVID-19 et six au total cette saison.

L’équipe de l’entraîneur Patrick Ewings a une fiche de 3-8, 1-5 dans le Big East. Georgetown a perdu ses cinq derniers matchs.

Son prochain match programmé est le 30 janvier contre la visite de Providence.

___

Le championnat des États-Unis sur terre battue à Houston a été abandonné pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie de coronavirus.

L’annulation fait partie d’une série de changements au calendrier du tennis masculin annoncé mercredi par l’ATP.

Le tournoi de Houston devait se jouer du 3 au 11 avril.

Il faisait partie des dizaines d’événements de tennis professionnels abandonnés en 2020 alors que les tournées étaient en pause pendant plusieurs mois.

Jusque-là, le championnat américain sur terre battue se tenait chaque année depuis 1929.

___

Plus de sports AP: https://apnews.com/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports