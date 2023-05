Le match d’entraînement Heat-Celtics aussi intrigant que l’action sur le terrain

La dernière finale de la Conférence de l’Est entre les Heat et les Celtics sera un match qui se retournera finalement contre les stars du jeu comme Jimmy Butler et Jayson Tatum.

Mais la victoire 123-116 de Miami dans le premier match a également montré à quel point la bataille tactique entre l’entraîneur recrue Joe Mazzulla et son homologue vétéran Erik Spoelstra jouera également un rôle important.

Les Celtics ont dominé les deux premiers quarts mercredi soir avant d’être surclassés 46-25 en troisième période – le plus de points qu’ils ont accordés dans n’importe quel quart des séries éliminatoires au cours des 25 dernières années. Il a mis Boston dans un trou 103-91 qu’il n’a jamais surmonté.

L’assaut qui a changé la donne comprenait également une course de 13-1 par le Heat pour aider à égaliser le match dans lequel Mazzulla a pris la décision de ne pas appeler de temps mort, quelque chose qui est devenu un thème récurrent pour lui cette saison en raison de sa préférence pour laisser les Celtics jouer à travers des moments difficiles.

« Je ne pense pas que ce soit un défi en séries éliminatoires, je pense que c’est la nature humaine », a déclaré Mazzulla jeudi lorsqu’il a été interrogé sur les tendances de son équipe à céder les devants cette saison. « Alors, comment pouvez-vous sortir de cela et gagner cela et simplement comprendre votre environnement, comprendre votre adversaire? C’est difficile à faire, mais ce que nous essayons de faire est vraiment difficile. »

Après des séries consécutives dans lesquelles Boston est tombé dans des trous de 0-1, cela a remis en lumière le joueur de 34 ans, qui a été plongé dans son travail de rêve pendant la pré-saison et essaie maintenant de trouver de nouvelles façons de motiver une équipe avec des attentes de championnat.

Spoelstra de Miami sait bien ce que c’est que d’être dans cette position.

Spoelstra, 52 ans, a grandi dans l’organisation Heat, passant de coordinateur vidéo à assistant à entraîneur-chef à 38 ans, puis a réussi à équilibrer la pression de transformer une équipe dirigée par All-Stars LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh en champions NBA consécutifs.

Spoelstra a reconnu qu’il doutait de lui-même au départ, se rappelant comment il avait été chahuté lors de son premier match à New York par des fans des Knicks qui lui avaient demandé « si j’étais debout après l’heure du coucher ».

« Je me battais un peu », a déclaré Spoelstra à propos de sa première saison.

De même, Mazzulla n’a pas caché qu’il a appris quelque chose à chaque match qu’il a entraîné.

Cela inclut les séries éliminatoires. Au cours de la dernière série, Mazzulla a écouté les appels des dirigeants vétérans des Celtics pour réinsérer Robert Williams III dans la formation de départ. Il s’est également excusé auprès de l’équipe pour ne pas avoir appelé de temps mort avant sa dernière possession lors de la défaite en prolongation du match 4 contre Philadelphie.

« Il nous fait confiance. En fin de compte, Joe nous fait confiance », a déclaré le garde des Celtics Malcolm Brogdon.

Cette humilité est la raison pour laquelle Spoelstra respecte ce que Mazzulla a fait jusqu’à présent, en relevant les défis d’une saison NBA.

« Je pense juste traverser le feu, vivre les expériences », a déclaré Spoelstra. « Chaque situation est différente. Donc, je ne sais pas comment c’est dans ce vestiaire, ce bâtiment. Mais j’ai beaucoup de respect pour Joe. Nous avons beaucoup d’amis communs. Nous nous sommes beaucoup vus dans le [Florida] bulle. … Nous semblions toujours nous croiser tout le temps. »

Et maintenant, ils se sont croisés trois des quatre dernières séries éliminatoires.

Alors que son équipe est un outsider cette fois-ci, Spoelstra, l’un des entraîneurs en chef les plus anciens de la ligue, prouve une fois de plus à quel point il est doué pour tirer le meilleur parti de ses joueurs.

Malgré un démarrage lent dans le premier match, Spoelstra a laissé Butler donner le ton tout au long, notamment en faisant confiance à sa star pour garder Tatum, malgré le fait que Butler ait eu un problème de cheville qui l’avait ralenti le tour précédent contre New York.

Cela a augmenté la quantité d’énergie que Tatum devait déployer et a contribué à ce qu’il ne tire pas au quatrième quart, malgré une soirée de 30 points.

Cela fait partie de ce qui est devenu la culture du Heat sous Spoelstra, des équipes dirigées par des stars mais dépendant du collectif pour le succès ultime.

Il a dit que Butler incarne cela.

« Sur le ballon, hors du ballon, tout ça », a déclaré Spoelstra. « Nous a installés offensivement. C’est une grande partie de nous qui ne retourne pas le ballon, c’est juste avoir un endroit où vous pouvez lancer le ballon et vous installer un peu plus. »

Cela dit, Spoelstra s’attend à ce que Boston réponde dans le match 2 vendredi. Pas seulement à cause des joueurs qu’ils ont sur le terrain, mais à cause du gars qui patrouille sur la ligne de touche.

Spoelstra a déclaré qu’il pouvait dire que Mazzulla avait déjà grandi en tant qu’entraîneur.

« Vous passez par là, l’expérience », a déclaré Spoelstra. « C’est la meilleure chose. La chose la plus précieuse. Ce qu’il a fait cette année n’est pas facile. Vous devez absolument respecter cela. »

Reportage de l’Associated Press.

