Le match d’El Salvador abandonné après que l’écrasement du stade ait tué au moins 12 personnes

Dans un incident tragique qui a vu un écrasement dans un stade de football au Salvador, au moins douze personnes sont mortes, selon des responsables rapportés par la BBC.

L’incident malheureux s’est produit samedi lors des éliminatoires du quart de finale retour qui mettaient en vedette l’équipe locale Alianza et le Club Deportivo Fas au stade Cuscatlan de San Salvador.

Le match a ensuite été suspendu après qu’une bousculade a éclaté.

Causes présumées de la catastrophe du stade d’El Salvador

La catastrophe s’est produite lorsqu’un grand nombre de supporters ont tenté d’entrer dans le stade après la fermeture des portes.

Les responsables pensent que plusieurs fans pourraient avoir vendu de faux billets et une enquête sera bientôt en cours. Les médias locaux ont partagé des images montrant des supporters tentant d’abattre des barricades à l’entrée du stade.

Sept hommes et deux hommes sont parmi ceux qui sont morts et plus d’une douzaine de fans ont été blessés.

Les blessés ont été transférés dans des hôpitaux locaux où ils sont soignés. Environ 90 personnes, dont des mineurs, auraient subi des blessures et de multiples traumatismes, mais sont désormais dans un état stable.

Le gouvernement salvadorien annonce des enquêtes

Le président Nayib Bukele a déclaré qu’une enquête exhaustive sur l’incident serait menée par la police nationale et le bureau du procureur général.

Bukele a tweeté : « Tout le monde fera l’objet d’une enquête : équipes, managers, stade, billetterie, ligue, fédération, etc. Quels que soient les coupables, ils ne resteront pas impunis.

Une vidéo du site a montré qu’après la suspension du match, des blessés ont été transportés sur des civières.

La Fédération salvadorienne de football a suspendu tous les matches de niveau national dimanche et a également regretté l’incident, exprimant son soutien aux victimes et à leurs familles.

Le ministre de la Santé Francisco Alabi a également tweeté que le gouvernement avait déployé des ambulances des hôpitaux voisins vers le stade pour soigner les blessés. Par ailleurs, il a également exhorté la population à évacuer la zone, pour faciliter la réalisation des soins par les équipes médicales.

Crédit photo : IMAGO / ZUMA Wire