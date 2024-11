Le match de retraite du WWE Hall of Famer Bill Goldberg est officiellement annoncé pour 2025

Comme on l’a vu lors du WWE Bad Blood PLE 2024, le champion du monde des poids lourds Gunther a été impliqué dans un segment promotionnel avec Bill Goldberg, membre du Temple de la renommée de la WWE. En parlant au réseau SEC ESPN, Bill Goldberg a déclaré ce qui suit alors que des images du segment Bad Blood étaient diffusées…

« En 2025, Goldberg prendra sa retraite. Allons-y. Je pense que nous savons qui est le sujet ou la victime, probablement le favori en ce moment, nous savons de qui il s’agit. Victime, 100%. Mais en 2025, Goldberg fait son retour dans un match pour la retraite.»

«J’ai eu quelques mois pour me préparer. Pas de date, pas d’heure.

RUPTURE : Goldberg vient d'annoncer que son match pour la retraite aura lieu L'ANNÉE PROCHAINE ! SECRéseau WWE 2 novembre 2024

Lors de la promotion du Crown Jewel PLE, Gunther a déclaré ce qui suit à propos d’un match potentiel contre Goldberg…

« J’ai été invité là-bas pour parler du Crown Jewel Championship et nous avions beaucoup de légendes dans la maison, et j’en ai rencontré beaucoup dans les coulisses et l’un des rares que je n’ai pas rencontré et que je viens de voir était là. avant, c’était Goldberg, alors quand nos yeux se sont croisés, en gros, je me suis dit, pourquoi ne pas casser un peu quelques balles ? Il ne semble pas capable de prendre les choses à la légère. J’ai essayé de détendre un peu l’ambiance… Si les choses se passent bien et qu’il pense qu’il veut se remettre dans le business et lutter à nouveau, alors je serai heureux de lui donner une leçon. (citation gracieuseté de WrestlingNews.co)