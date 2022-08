Le match de rancune Palmeiras-Flamengo donne un aperçu de la finale probable de la Copa Libertadores

Palmeiras et Flamengo ont joué un aperçu probable de la finale de la Copa Libertadores. Miguel Schincarol/Getty Images

Comme des boxeurs lorsque la cloche sonne pour la fin du dernier tour, Palmeiras et Flamengo ont pu lever les bras et revendiquer une sorte de victoire lorsque le coup de sifflet final a retenti lors du match nul 1-1 de la ligue brésilienne de dimanche dans un aperçu probable de la Copa. Finale Libertadores.

Ce sont les « Big Two » actuels du football brésilien, les clubs cherchant à monopoliser l’argenterie sérieuse. L’année dernière, l’Atletico Mineiro a fait de grosses dépenses pour former un “Power Trio” de courte durée et est reparti avec la ligue et la coupe. Mais ils ont fortement reculé cette année.

Le service normal a repris. La grande bataille oppose Palmeiras de Sao Paulo et Flamengo de Rio de Janeiro. Tout comme leurs villes sont si différentes, leurs équipes le sont aussi. Flamengo a connu une année magique en 2019 sous la direction de l’entraîneur portugais Jorge Jesus, remportant à la fois le titre national et la Copa Libertadores. Jorge Jesus les a construits de l’avant, avec un avant quatre audacieux que les entraîneurs locaux avaient jugé irréalisable. Il est parti en 2020, et tous les entraîneurs suivants – il y en a eu quatre – ont travaillé dans son ombre, avec l’obligation de proposer quelque chose de cape et d’épée.

Palmeiras a remporté les deux titres Libertadores suivants avec son propre entraîneur portugais – mais un coupé dans un tissu très différent de Jorge Jesus. Abel Ferreira est jeune, ambitieux et terriblement talentueux. Il y a quelque chose du jeune José Mourinho en lui. Par nature ses équipes sont prudentes dans les grandes occasions. Ils peuvent écraser des adversaires plus faibles. Mais contre les grosses équipes, leur mentalité de “clean sheets first” parle le plus fort. C’est peut-être pour cette raison qu’il a fait mieux jusqu’à présent dans les compétitions de coupe qu’en championnat.

Mais cette année se révèle différente. Avec le déclin brutal de l’Atletico Mineiro et le début épouvantable de Flamengo, la voie semble ouverte au triomphe de Palmeiras. Et cela semblerait d’autant plus vrai après le match nul 1-1 de dimanche. Palmeiras a réussi à bloquer la forte reprise que Flamengo a montée sous Dorival Junior, qui a remplacé Paulo Sousa.

Flamengo reste à la troisième place et traîne Palmeiras de neuf points avec 15 tours à faire. En deuxième place se trouve l’équipe surprise de cette année, Fluminense, que Palmeiras visitera samedi. Évitez la défaite dans celui-là et Palmeiras peut anticiper la dernière ligne droite avec une bonne avance. Le titre de champion leur appartiendra.

Mais Flamengo, lui aussi, peut revendiquer une sorte de victoire morale du tirage au sort de dimanche. Le titre de champion pourrait être une cause perdue. Le temps nous le dira. Mais il y a de plus gros poissons à faire frire. L’année dernière, ces deux-là se sont rencontrés en finale des Libertadores, Palmeiras remportant un match serré 2-1. Ils sont sur la bonne voie pour se rencontrer à nouveau dans le décideur de cette année. Les deux sont qualifiés pour les demi-finales, où ils sont les favoris – Palmeiras contre leurs compatriotes brésiliens Athletico Paranaense, Flamengo contre Velez Sarsfield d’Argentine.

Et du point de vue de la préparation d’une éventuelle finale des Libertadores, Flamengo ne sort pas de Sao Paulo amoindri par ce match nul 1-1. Palmeiras était au complet. Flamengo, avec un œil sur la demi-finale de la coupe nationale en milieu de semaine, a reposé un certain nombre de joueurs. La nouvelle recrue Arturo Vidal était sur le banc, tout comme le glamour des quatre premiers – les meneurs de jeu Everton Ribeiro et Giorgian de Arrascaeta, ainsi que les attaquants Gabriel Barbosa et Pedro.

Certes, leur équipe a une force éblouissante en profondeur. Arrivait l’ailier international brésilien Everton Soares, signé de Benfica, tandis que sur l’autre aile se trouvait Marinho, une acquisition de grand nom de Santos. Mais les jeunes ont également eu une course, et l’un d’eux, Vitor Hugo, 18 ans, a donné l’avantage à Flamengo avec une tête de manuel sur un centre de la gauche.

Palmeiras a tourné la vis après l’intervalle, et bien que le gardien de Flamengo Aderbar Santos n’ait pas été surchargé d’alarmes, ils méritaient leur égalisation lorsque le meneur de jeu Raphael Veiga a ramené à la maison un tir généralement bien placé de l’extérieur de la surface. C’est alors que Flamengo est allé sur le banc et a rapidement fait appel à leurs cinq noms célèbres. Inévitablement, cela a changé le jeu – notamment parce que 1-1 était pratiquement une victoire pour Palmeiras et qu’ils se contentaient de concéder la possession et d’attendre des opportunités de contre-attaque.

Et il y a eu des chances et des demi-chances aux deux bouts au cours des 20 dernières minutes palpitantes. Tout cela est de bon augure pour un éventuel aperçu de la finale des Libertadores dans la ville équatorienne de Guayaquil le 29 octobre – une occasion où tout ce qui s’est passé dans la ligue nationale manquera probablement de pertinence.