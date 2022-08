Le match de qualification Brésil-Argentine pour la Coupe du monde ne sera pas rejoué

Le match de qualification pour la Coupe du monde entre l’Argentine et le Brésil suspendu l’an dernier ne sera pas rejoué, l’Association argentine de football (AFA) et la Confédération brésilienne de football (CBF) toutes deux confirmé mardi.

Le 5 septembre, le match entre les deux géants du football sud-américain a été annulé après que les autorités sanitaires brésiliennes ont accusé plusieurs joueurs de Premier League anglaise d’avoir enfreint les règles de quarantaine COVID-19 du pays.

Le match avait été reporté au 22 septembre, mais l’AFA et la CBF ont confirmé dans des déclarations séparées que l’affaire est maintenant résolue par l’instance dirigeante mondiale du sport, la FIFA.

“Enfin, le match Brésil-Argentine ne sera pas rejoué et la date ouverte permettra à notre équipe nationale de jouer un match amical en conséquence, en préparation de la Coupe du monde Qatar 2022”, a déclaré CBF. “La CBF est reconnaissante à la FIFA pour sa volonté et sa disponibilité à résoudre ce problème dans ces circonstances très spécifiques en si peu de temps.”

Des sources ont déclaré à ESPN au Brésil que la CBF envisageait de jouer deux matches amicaux lors de la date ouverte, le premier contre l’Algérie en Algérie et le second contre la Tunisie en France.

L’Argentine a également déclaré dans son communiqué de presse qu’elle chercherait à jouer un match amical lors de la date désormais ouverte de la FIFA.

Les deux fédérations ont été condamnées à payer des amendes de 150 000 francs suisses (157 778,48 dollars), la moitié du montant étant suspendue pour une période probatoire de deux ans et la moitié de l’amende revenant directement à l’Organisation mondiale de la santé.

Le Brésil et l’Argentine se sont tous deux qualifiés pour la Coupe du monde de cette année au Qatar. Le Brésil a dominé le tableau CONMEBOL avec 45 points tandis que l’Argentine a remporté la deuxième place avec 39.

L’Uruguay et l’Équateur ont pris les deux autres places automatiques en Coupe du monde.

Au Qatar, le Brésil est dans le groupe G avec la Serbie, la Suisse et le Cameroun. L’Argentine est dans le groupe C avec le Mexique, la Pologne et l’Arabie saoudite.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.