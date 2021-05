Le match de Premier League de Manchester United avec Liverpool reporté au milieu des troubles des fans à Old Trafford

Old Trafford a connu de nombreux incidents tristement célèbres sur son territoire au fil des ans, mais peut-être rien de tout à fait comme ça, des heures après des scènes incroyables à l’intérieur de l’une des cathédrales du football anglais ont vu des centaines de supporters se frayer un chemin dans le stade en riposte à la propriété impopulaire. du club dirigé par la famille Glazer.

Les partisans se sont également rassemblés devant l’hôtel Lowry où les joueurs de United séjournaient, bloquant le départ des bus contenant le côté d’Ole Gunnar Solksjaer.

Les tensions bouillonnaient depuis plusieurs années parmi la base de fans du célèbre club, mais la décision des Glazers de souscrire à leur soutien à la Super League extrêmement impopulaire, et maintenant probablement disparue, a provoqué une fureur des fans qui ne se voit pas dans le jeu anglais depuis un certain temps. , retardant d’abord puis reportant la rencontre de dimanche avec Liverpool.

« Suite à une discussion entre la police, la Premier League, le Trafford Council et les clubs, notre match contre Liverpool a été reporté en raison de considérations de sécurité autour de la manifestation d’aujourd’hui.« , A déclaré Manchester United dans un communiqué publié peu après 18h30, heure locale, et plus d’une heure après l’heure du coup d’envoi initial.

« Des discussions vont maintenant avoir lieu avec la Premier League à une date révisée pour le match.

« Nos fans sont passionnés par Manchester United et nous reconnaissons pleinement le droit à la liberté d’expression et à des manifestations pacifiques.

« Cependant, nous regrettons la perturbation de l’équipe et les actions qui ont mis en danger les autres fans, le personnel et la police. Nous remercions la police pour son soutien et les assisterons dans toute enquête ultérieure. «

Les fans de Manchester United prennent d’assaut Old Trafford avant le match contre Liverpool pour protester contre la propriété du club 📸 pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6 – Football B / R (@brfootball) 2 mai 2021

Dans un communiqué séparé, la Premier League a déclaré que le report du match était une décision conjointe des deux clubs, de la Premier League et de la police locale.

« Il s’agit d’une décision collective de la police, des deux clubs, de la Premier League et des autorités locales», lit-on dans la déclaration.

« La sécurité et la sûreté de tous à Old Trafford demeurent d’une importance primordiale.

« Nous comprenons et respectons la force du sentiment mais condamnons tous les actes de violence, les dommages criminels et les intrusions, en particulier compte tenu des violations de Covid-19 associées.

« Les fans disposent de nombreux canaux pour faire connaître leur point de vue, mais les actions d’une minorité vue aujourd’hui n’ont aucune justification. Nous sympathisons avec la police et les stewards qui ont dû faire face à une situation dangereuse qui ne devrait pas avoir sa place dans le football.

« Le réaménagement du luminaire sera communiqué en temps voulu. «