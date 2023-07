Le match de Novak Djokovic à Wimbledon retardé par l’herbe mouillée sur le court central

Le match d’ouverture de Novak Djokovic à Wimbledon a été retardé de plus d’une heure à cause de l’herbe mouillée sur le court central.

Le Serbe, 36 ans, a affronté l’Argentin Pedro Cachin lors de la première journée du tournoi lundi et a pris une avance d’un set avant que la météo n’intervienne.

Le septuple champion et son adversaire sont sortis pour inspecter le terrain après le retard de déploiement du toit, mais Djokovic était clairement mécontent de la surface.

Il est ressorti des vestiaires avec une serviette pour le plus grand plaisir de la foule avant que les membres du personnel au sol du All England Club n’utilisent des souffleuses à feuilles pour tenter de sécher l’herbe plus rapidement.

Le jeu a été retardé de près de 90 minutes avant de reprendre avec le toit – comme il l’était lorsque le match a été arrêté – à nouveau ouvert.

Le toit rétractable a été installé en 2009 à un coût estimé entre 80 millions de livres sterling et 100 millions de livres sterling.

Il a été utilisé pour la première fois lors d’un match de championnat compétitif plus tard cette année-là.

Djokovic cherche à égaler le record de huit titres de Roger Federer à Wimbledon cette année. Il a remporté les quatre derniers d’affilée.

Son plus grand obstacle est susceptible de venir sous la forme du numéro un mondial Carlos Alcaraz avec le finaliste de l’année dernière Nick Kyrgios contraint de se retirer à la veille du tournoi avec une blessure au poignet.

(Photo : Zac Goodwin/PA Images via Getty Images)