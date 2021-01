La ligue française a reporté le match à domicile de Marseille contre Rennes trois heures seulement avant le coup d’envoi samedi après que les supporters marseillais en colère se soient rendus au complexe d’entraînement du club pour protester contre sa mauvaise performance.

Aucune nouvelle date n’a été fixée pour le match, mais le prochain match à domicile de l’équipe sera surveillé de près car il sera contre son rival le Paris Saint-Germain le week-end prochain.

Des reportages locaux français ont montré un arbre brûlant devant l’entrée du complexe d’entraînement La Commanderie.

Une photo prise par le journal sportif L’Equipe montrait une étiquette appelant au départ du président du club, septième.

Le dernier incident survient neuf jours après que les supporters se sont retournés contre les joueurs au Stade Vélodrome – à environ 13 kilomètres du complexe d’entraînement – avant un match à domicile contre Lens, que Marseille a perdu 1-0.

L’un des nombreux groupes de supporters marseillais a réussi à écrire «Vous êtes dégoûtant» en gros caractères sur les sièges de ce qui est habituellement leur section du stade. Une autre bannière indiquait «Vous nous faites honte».

Marseille est la seule équipe française à avoir remporté la Ligue des champions, en 1993, mais le club du port maritime du sud a sans doute les supporters les plus volatils et les plus exigeants de France.

L’équipe a perdu ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues et vendredi, l’entraîneur Andre Villas-Boas a déclaré qu’il comptait partir à la fin de la saison.

La planification des matchs pourrait devenir délicate pour Marseille, étant donné qu’elle aura disputé deux matchs de moins que la plupart des autres équipes de la ligue.