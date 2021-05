Le match de Man United après la tempête des fans au stade en signe de protestation

Le match de Premier League de Manchester United contre Liverpool a été reporté dimanche après que des supporters ont fait irruption dans le stade et sur le terrain alors que des milliers de fans se sont rassemblés à l’extérieur d’Old Trafford pour exiger que la propriété de la famille Glazer vende le club.

La colère de longue date contre les propriétaires américains s’est intensifiée après avoir participé à la tentative infructueuse de faire entrer United dans une Super League européenne.

Les joueurs de United et de Liverpool n’ont pas pu se rendre au stade.

« Suite à des discussions entre la police, la Premier League, le Trafford Council et les clubs, notre match contre Liverpool a été reporté en raison de considérations de sécurité autour de la manifestation d’aujourd’hui », a déclaré United dans un communiqué. «Des discussions vont maintenant avoir lieu avec la Premier League à une date révisée pour le match.

«Nos fans sont passionnés par Manchester United et nous reconnaissons pleinement le droit à la libre expression et à des manifestations pacifiques. Cependant, nous regrettons la perturbation de l’équipe et les actions qui ont mis en danger les autres fans, le personnel et la police. Nous remercions la police pour son soutien et nous les assisterons dans toute enquête ultérieure. «

Les Glazers, qui possèdent également les Buccaneers de Tampa Bay de la NFL, ont refusé de s’engager avec les fans depuis l’achat de United en 2005 dans le cadre d’une prise de contrôle à effet de levier qui a alourdi la dette du club.

«Sortez de notre club», ont scandé les fans alors que des fusées éclairantes se déclenchaient. «Nous voulons que Glazers sorte.»

Les fans ne peuvent actuellement pas assister aux matchs en raison de la pandémie, mais ils ont trouvé un moyen d’entrer dans le stade. Ils ont également grimpé sur des points de vue à côté des entrées du tourniquet

Les supporters portaient des écharpes vertes et dorées et ont également déclenché des fusées éclairantes aux couleurs de la formation de 1878 du club. Plus de 100 fans sont entrés dans le stade et certains ont pu être vus depuis les fenêtres qui saluaient les manifestants. Des drapeaux de coin ont été tenus en l’air et un partisan a été vu en train de lancer un trépied depuis la zone d’entrevue.

La police à cheval a ensuite évacué les supporters qui protestaient de l’extérieur du stade, des bouteilles en verre ayant été jetées lors de brefs affrontements. Certains supporters sont retournés sur une route principale près du stade, la police formant une file pour les empêcher de revenir.

Si United avait perdu le match prévu, Manchester City aurait remporté le titre de Premier League. United est le record de 20 fois champion d’Angleterre, mais n’a pas remporté le trophée depuis 2013.

United et Liverpool faisaient partie des six clubs de Premier League qui ont tenté de former une Super League européenne exclusive avec trois clubs chacun d’Espagne et d’Italie. Une opposition généralisée a rapidement mis fin au projet, les six équipes anglaises se retirant dans les 48 heures suivant l’annonce.

Les clubs «Big 6» contrôlent les dégâts depuis, offrant diverses formes d’excuses et de déclarations de regret, tandis que les fans longtemps frustrés par les propriétaires milliardaires ont appelé à des changements globaux.

