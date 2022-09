Le match de l’US Open de Serena Williams enregistre une énorme augmentation des prix et des ventes de billets, selon les responsables des paris

Serena Williams a battu tous les records avec ses apparitions à l’US Open 2022, très probablement le dernier tournoi de sa carrière. En plus de remporter les deux premiers tours avec des chiffres de victoire remarquables, son apparition a également battu des records hors du terrain.

Lors du match du premier tour, le stade Arthur Ashe a enregistré la plus forte affluence de supporters de l’histoire d’un match en soirée. Alors que mercredi soir également, le nombre de spectateurs et de spectateurs a atteint des chiffres record, mais en plus de cela, les ventes de billets pour la session nocturne mettant en vedette Serena Williams ont augmenté de 300%, comme l’a rapporté frontofficesports.com.

Selon les données notées par le site Web, les prix moyens du Round 2 en général sont passés de 135 $ à 228 $. Cette année, l’US Open est très probablement le tournoi d’adieu de Williams et donc à regarder dans son action, les chiffres d’écoute de la télévision ont également touché le ciel.

En dehors du public habituel, la dernière course de Serena Williams rend également les bookmakers fous.

Frontofficesports a cité: «Pour le match de mercredi, Williams s’est retrouvée en territoire rare sur les livres de sport. Elle est autour d’un outsider de +200 pour son match contre Kontaveit. Bien sûr, cela a attiré l’attention des fidèles parieurs de Williams. Le joueur de 40 ans voit plus de 70% des paris et 63% de l’argent chez Caesars et DraftKings »,

Williams n’a pas beaucoup parlé de sa retraite, mais il est fort probable qu’elle tire les rideaux de sa carrière internationale après cet US Open – soit par la défaite, soit par le Grand Chelem n°24.

Les paris se font autour de ces deux possibilités. Alors que certains pensent qu’elle ne prendra pas sa retraite tout de suite, d’autres croient fermement que Williams ne perdra pas du tout.

Adam Budelli, porte-parole de StubHub, a déclaré que les ventes de billets avaient connu un “énorme bond” dans l’intérêt pour le Round 2 depuis la victoire de Williams lors du premier match. Et maintenant, sa victoire au deuxième tour a porté ce nombre à un autre niveau.

« Sa performance a fait grimper à la fois les prix et les ventes de billets pour le second tour, selon StubHub. La session du mercredi soir au stade Arthur Ashe – qui comprend le match de Williams à 19 h HE – a connu une augmentation de 75 % depuis lundi soir et représente près de 40 % des ventes de billets pour l’intégralité du tour 2. La session du mercredi soir à Arthur Ashe Le stade – qui comprend le match de Williams à 19 h HE – a connu une augmentation de 75 % depuis lundi soir et représente près de 40 % des ventes de billets pour l’intégralité de la deuxième manche », indique le site Web.

En comparant les prix et les ventes de la même session de nuit de l’US Open 2021 et 2022, il a été observé que les ventes de mercredi ont augmenté de près de 300 %.

Le site Web a mentionné: «Cela a contribué à une augmentation globale, où les ventes de billets pour l’intégralité du Round 2 ont bondi de près de 50% par rapport à l’année dernière. Les prix moyens du Round 2 en général ont également augmenté de 135 $ à 228 $.

Malgré la demande, cependant, Budelli a déclaré qu’il y avait encore “beaucoup” de billets disponibles.

“Williams a le plus de paris futurs sur l’US Open sur plusieurs paris sportifs”, a-t-il ajouté. Il y a aussi des sauts de foi sauvages, compte tenu de son pedigree. “Ce serait formidable pour elle de mettre fin à sa carrière en tant que championne de l’US Open, ce serait l’une des plus grandes histoires sportives de tous les temps.”

Alors que le match de Williams à l’US Open attire beaucoup d’attention alors que des paris sont placés en termes de fin de carrière de Williams en tant que championne des États-Unis, mais sa récente course au cours des derniers mois n’est pas du tout convaincante.

“Les livres pourraient agir sur l’histoire de Serena ayant une fin heureuse – mais sa pièce de ces derniers mois ne convainc pas tout le monde”, a déclaré le site Web.

Caesars : Pourcentage le plus élevé de paris (25 %) et d’argent (20 %).

DraftKings : 1er en paris (26,1 %) et 2e en argent (12,6 %) derrière Iga Swiatek (45,4 %).

PointsBet : 5e en paris, 4e en argent (10 %) ; Swiatek est en tête des deux (31,3 % et 38 %).

Le directeur des opérations de courses et de paris sportifs de DraftKings, Johnny Avello, a déclaré aux sports du front-office: «Elle avait 45-1. Maintenant, elle est 22-1. Et ils vont continuer à parier ses deux pour gagner le tout, pensant que c’est peut-être son dernier hourra. Les gens connaissent son pedigree et que lorsque Serena est motivée et concentrée, elle est capable de tout, même si elle n’a pas joué depuis un moment.

“Si elle dépasse ce match, ça va juste construire et construire.”

