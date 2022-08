Le match de Liga MX entre le FC Juarez et Pachuca reporté au milieu de la violence meurtrière du cartel

Le match de Liga MX de samedi entre le FC Juarez et Pachuca a été reporté en raison de la violence du cartel qui a éclaté dans la ville mexicaine de Juarez, a annoncé vendredi la meilleure ligue mexicaine.

Une émeute de gangs à l’intérieur d’une prison frontalière qui a fait deux morts parmi les détenus s’est rapidement propagée dans les rues de Ciudad Juarez où des membres présumés de gangs ont tué neuf autres personnes, dont quatre employés d’une station de radio, ont annoncé vendredi des responsables de la sécurité.

La flambée de violence a rappelé une période beaucoup plus meurtrière à Juarez plus d’une décennie plus tôt. Les puissants cartels de la drogue du Mexique utilisent couramment des gangs locaux pour défendre leur territoire et mener leurs vendettas.

Des centaines de soldats mexicains ont été envoyés à Juarez vendredi pour tenter de rétablir l’ordre, Reuters signalé.

La Liga MX a répondu à la violence en reporter Match à domicile de samedi pour le FC Juarez contre Pachuca. Aucune autre date n’a encore été fixée pour le match de la semaine 8.

“Compte tenu des circonstances que traverse notre ville, il a été décidé en collaboration avec la LIGA BBVA MX de reprogrammer notre match correspondant pour la semaine 8”, a lu un déclaration du FC Juarez au sujet du report.

“La sécurité de nos fans, joueurs et staff est ce qui est le plus important.”

Le sous-secrétaire à la sécurité du gouvernement fédéral, Ricardo Mejia Berdeja, a déclaré que les violences avaient commencé à l’intérieur de la prison d’État après 13 heures jeudi, lorsqu’un membre du gang Mexicles a attaqué des membres du rival Chapos.

Deux détenus ont été tués et 20 blessés.

Ensuite, des membres présumés de gangs à l’extérieur de la prison ont commencé à incendier des commerces et à tirer sur Ciudad Juarez.

“Ils ont attaqué la population civile innocente comme une sorte de vengeance”, a déclaré le président Andrés Manuel López Obrador. “Ce n’était pas seulement l’affrontement entre deux groupes, mais c’est arrivé au point où ils ont commencé à tirer sur des civils, des innocents. C’est la chose la plus malheureuse dans cette affaire.”

Mejia a déclaré que quatre employés de MegaRadio qui diffusaient un événement promotionnel en direct à l’extérieur d’une entreprise ont été tués dans la fusillade.

Le procureur général de l’État de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, a déclaré qu’un garçon blessé lors d’une fusillade dans un dépanneur est décédé plus tard à l’hôpital, deux femmes ont été tuées dans un incendie dans un autre dépanneur de station-service et deux autres hommes ont été abattus ailleurs dans la ville.

Fierro a déclaré que 10 suspects avaient été arrêtés.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.