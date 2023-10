Le match de l’Ajax a été abandonné après que le gardien du RKC Vaessen ait perdu connaissance

Le match à l’extérieur de l’Ajax Amsterdam contre le RKC Waalwijk en championnat néerlandais a été abandonné samedi à la 84e minute après que le gardien du RKC Etienne Vaessen ait perdu connaissance lors d’un affrontement avec un joueur adverse.

Vaessen est tombé après une collision avec l’attaquant de l’Ajax Brian Brobbey, provoquant des réactions de panique de la part de ses coéquipiers qui appelaient frénétiquement à l’aide médicale.

Des écrans ont été installés autour du gardien de but pour le protéger des regards du public et les joueurs des deux côtés ont regardé, les larmes aux yeux, alors qu’un défibrillateur était envoyé sur le terrain.

Vaessen est resté immobile sur le terrain pendant quelques minutes avant d’être transporté sur une civière après avoir repris connaissance. Les deux équipes sont entrées à l’intérieur et après délibérations, le match a été annulé.

« Etienne a été assommé pendant un moment », a déclaré le directeur du RKC Frank van Mosselveld à la chaîne de télévision NOS environ une heure après l’incident.

« Notre équipe médicale a immédiatement commencé la réanimation mais il semble qu’il ne s’agissait pas d’un problème cardiaque. Il était de nouveau conscient lorsqu’il a quitté le terrain mais il ne savait pas où il se trouvait. »

Les joueurs du RKC Waalwijk ont ​​protégé le gardien Etienne Vaessen pendant qu’il recevait des soins. Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

ESPN Pays-Bas a rapporté que Vaessen, 28 ans, avait été transporté à l’hôpital en ambulance.

L’Ajax menait le match 3-2 lorsque le jeu a été arrêté. Van Mosselveld a déclaré que les joueurs du RKC n’étaient pas en état de reprendre le match.

« Les joueurs proches de l’incident étaient brisés », a-t-il déclaré à ESPN Pays-Bas. « Ils se sont cassés sur le terrain. D’autres joueurs sont tombés en panne lorsqu’ils sont entrés. Vous pouvez imaginer l’impact.

« Nous avons réuni tout le monde et nous avons rapidement décidé avec notre capitaine Michiel Kramer qu’il n’y avait pas d’option pour reprendre le match.

« Même si nous savions à ce moment-là que Vaessen était de nouveau conscient, je parlais aux arbitres et notre capitaine est venu me dire qu’ils étaient tellement émus qu’ils ne pouvaient plus jouer. »