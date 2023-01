Le match de la Wrexham FA Cup d’ESPN mettra en vedette des talents vedettes

ESPN met tout en œuvre pour le match de Wrexham FA Cup de ce week-end.

Les Red Dragons accueillent Sheffield United du championnat lors du quatrième tour de la FA Cup à l’hippodrome ce dimanche à 11h30 HE. Le jeu est diffusé en direct sur ESPN+.

Le club gallois montant a eu sa part de moments mémorables dans le passé, y compris une victoire choquante de la FA Cup contre Arsenal en 1991. De même, ils chercheront à éliminer une équipe de Sheffield United qui occupe actuellement la deuxième place du championnat anglais (en une place de promotion automatique en Premier League), 13 points d’avance sur le troisième.

Wrexham eux-mêmes volent haut, actuellement au sommet du classement de la Ligue nationale, la promotion en Ligue 2 étant une priorité absolue. C’est donc un endroit qui garantirait un retour dans la Ligue de football s’ils pouvaient finir fort.

Des noms familiers présentant le match de la Wrexham FA Cup

ESPN profite du phénomène Wrexham et dynamise le match. Le principal commentateur de football d’ESPN, Jon Champion, appelle le jeu. Il est accompagné de l’un des meilleurs co-commentateurs de football aux États-Unis, Danny Higginbotham. Alexis Nunes d’ESPN est côté terrain pour le match à Wrexham. De plus, Kay Murray et Craig Burley organisent l’émission d’avant-match du studio ESPN FC à partir de 11h sur ESPN +.

Si vous êtes aux États-Unis et que vous n’avez pas regardé Bienvenue à Wrexham pourtant, ne manquez pas. Par exemple, la meilleure façon d’attraper le match et le célèbre Bienvenue à Wrexham le documentaire est avec le Disney + Bundle. Pour 12,99 $ / mois, vous obtenez ESPN + pour le match de la Wrexham FA Cup (et des milliers d’événements sportifs chaque mois), Hulu pour le Bienvenue à Wrexham séries, ainsi que Disney + pour le reste de la famille. Au-delà de cela, vous trouverez une vaste bibliothèque de sports en direct, de films et de télévision sur les trois services.

Le club, célèbre acheté par les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney en 2020, est rapidement devenu la deuxième équipe préférée de tout le monde. La série captivante compte de nombreux fans de football qui les soutiennent dans leur lutte pour la promotion et la course à la FA Cup.

Au final, peut-être y a-t-il un peu plus de magie hollywoodienne en réserve ce dimanche à 11h30 HE ?