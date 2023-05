Le match de la WNBA à Toronto prouve une fois de plus que le marché canadien est prêt pour les sports professionnels féminins

Ceci est une chronique de Shireen Ahmed, qui écrit des opinions pour CBC Sports. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

Samedi dernier, 19 923 partisans se sont réunis à la Scotiabank Arena de Toronto pour assister au premier match de la WNBA disputé au Canada. La foule était excitée et engagée, l’arène était bondée et des sweats à capuche et des chapeaux orange pouvaient être vus dans toute l’arène.

Le Chicago Sky a affronté le Minnesota Lynx et même si le match n’est pas devenu palpitant avant la fin du troisième quart-temps, l’ambiance générale était différente de tout ce que j’ai pu voir. Il y avait une excitation vibrante dans l’air et après j’ai dit à un collègue que c’était comme un festival : Foire de Lilith se rencontre AFROFESTmais pour le basket féminin.

Ce match était une célébration des femmes dans le sport : athlètes, entraîneurs, officiels, hommes d’affaires sportifs, fans et la communauté au sens large.

Les jours qui ont précédé le match ont été remplis d’activités de centres de recherche et d’organisations de base. Nike et Adidas ont organisé des panels mettant en vedette les voix d’athlètes féminines et d’activistes de l’écosystème sportif.

Il y a un raz-de-marée d’intérêt et d’investissement dans le sport féminin au Canada et, comme j’en ai entendu plusieurs le dire la semaine dernière, « nous sommes prêts ». Je crois que le Canada est prêt depuis longtemps pour « She The North » sous la forme de ligues nationales et de plus de financement pour les programmes sportifs féminins.

La veille du match, j’ai assisté au premier sommet espnW tenu au Canada. Mes collègues de CBC Sports et moi avons profité d’une journée qui a été percutante et a partagé les points de vue d’une multitude de femmes dans les médias sportifs. J’ai partagé mes propres points de vue et expériences sur un panel, mais c’était aussi une journée pour apprendre et prendre des notes sur le travail qui reste à faire.

La foule de CBC Sports au sommet espnW de vendredi. (Shiren Manji/CBC Sports)

Mais le thème général de la journée était de se prélasser dans la croissance et de ressentir l’intérêt croissant pour les sports féminins.

Mon travail m’oblige à être critique dans mon analyse, mais ces derniers jours ont été extraordinairement percutants et, oserais-je dire, joyeux. En tant que journaliste sportive qui travaille dans l’industrie depuis longtemps, j’ai enfin l’impression qu’une ampoule s’est allumée et que les gens prennent conscience de l’importance et du pouvoir des femmes dans le sport. Que cet événement soit également lié à la fête des mères était formidable.

Je me suis souvenu de cela lorsque, lors de la conférence de presse d’avant-match avec les entraîneurs, Cheryl Reeve des Lynx a amené son jeune fils au centre des médias. Il s’est assis tranquillement en train de manger un sandwich et une banane pendant que sa mère répondait aux questions des médias. J’ai pensé aux autres femmes qui travaillaient sur le jeu en tant qu’organisatrices, arbitres, vendeuses, dans les médias et tout le reste. Je me laissai ressentir un élan de fierté.

Quand nous venons couvrir les matchs des Raptors, @LindsayDunnTV @wtevs et moi sommes souvent les seules femmes assises dans la rangée des médias, mais avoir ces rockstars ici aujourd’hui a été TELLEMENT FUN ! @crinamm @_shireenahmed_ @itsme_cathryn Et il y en a BEAUCOUP d’autres ici couvrant le jeu 🧡 🫶🏻 #WNBCanadaGame pic.twitter.com/XaJKX5FpqQ —@chelsealeite

Bien qu’il y ait tant de revigorant pour nous, aucun espace n’est parfait. Et l’écosystème du basket féminin ne fait pas exception.

Pas plus tard que cette semaine, il a été annoncé que l’entraîneur de la championne WNBA 2022, Becky Hammon, avait été suspendu sans salaire pour deux matchs en raison de « violation des politiques de respect de la ligue et de l’équipe sur le lieu de travail », et l’équipe a perdu son choix de première ronde en 2025 pour avoir enfreint règles concernant les avantages inadmissibles pour les joueurs.

La semaine dernière, j’ai vu une histoire sur Salimata Sylla, un basketteur français qui n’est pas autorisé à jouer parce que la Fédération française de basket (FFBB) interdit aux femmes portant le hijab de concourir, d’entraîner ou d’arbitrer. Sylla a créé sa propre ligue appelée Ball.Her, mais elle veut certainement être incluse dans le jeu professionnel traditionnel.

La commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, a déclaré qu’elle ne tolérerait pas quelque chose comme l’exclusion de Sylla. Il est important pour une ligue qui a un lien étroit avec la défense de la justice sociale d’être consciente des défis auxquels sont confrontés les joueurs du monde entier – en particulier lorsque, de l’aveu même d’Engelbert, la ligue comprend des joueurs du monde entier et que beaucoup jouent en Europe et ailleurs. pays hors saison.

Malgré les gains réalisés et l’immense anticipation que nous ressentons ici, il y a encore des endroits où les femmes dans le sport font face à d’énormes défis pour simplement jouer. En tant que personne engagée envers l’inclusion dans le sport, cela nous a également rappelé que notre travail n’est jamais terminé, mais nous pouvons certainement faire une pause et prendre quelques respirations profondes pour profiter des montagnes qui ont été déplacées.

A demandé à @WNBA le commissaire Englebert à propos des femmes musulmanes en France qui portent le hijab et n’ont pas le droit de jouer au ballon. Il y a des musulmanes dans le W et des coachs qui portent le hijab.

Bien qu’elle ne connaisse pas les spécificités de la France, « … je ne tolérerais pas ça. »

cc @FIBA @ffbasketball pic.twitter.com/sxDC3pdU4Q —@_shireenahmed_

Cette semaine m’a certainement donné le sentiment d’être autonome et pleine d’espoir à l’idée de nouer des liens avec des femmes dans le paysage médiatique sportif canadien, dans les affaires du sport et plus encore.

J’ai été réconforté de voir autant de fans de basket féminin au match. J’ai parlé avec la jeune Ariyah Chaudary et sa mère, Hafsah Pathan. Ariyah est un enfant de cinq ans qui m’a dit que la meilleure chose à propos d’assister au match était de « manger du pop-corn ».

J’ai aussi échangé avec Nanky Rai, 35 ans, qui relativise cette expérience de jeu. Rai a grandi à Guelph, en Ontario, et adorait le basketball. Mais en tant que jeune de 15 à 20 ans, elle n’avait rien à voir de première main.

« Tous les enfants qui étaient là-bas aujourd’hui, ils l’ont vu arriver … et cela change potentiellement la trajectoire de la vie des gens », m’a-t-elle dit à l’extérieur de la Scotiabank Arena après le match. « Je pense que Toronto a besoin d’un [WNBA] équipe. Je pense que les gens devraient regarder plus de femmes et de femmes faire du sport et j’espère que Toronto s’en sortira. J’espère que les capitalistes qui prennent ces décisions s’en sortiront et se rendront compte qu’il y a beaucoup [of money] à faire ici. »

Les commentaires de Rai sonnent vrai car non seulement ces fans sont des joueurs professionnels en herbe, mais ils sont également des détenteurs d’abonnements potentiels, des investisseurs, de futurs analystes ou des commentateurs de jeu par jeu. Il y a déjà des ligues plus petites au Canada comme HoopQueens et le Association de basketball féminin des Maritimes il y a donc des preuves que l’intérêt et le potentiel sont exorbitants.

Avec tout le travail que les femmes ont fait pour jeter les bases, les jeunes méritent la chance de se plonger dans des carrières dans le basket-ball féminin – avec un côté de pop-corn s’ils le souhaitent.