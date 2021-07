Le match de la tournée des Lions britanniques et irlandais contre les Bulls reporté en raison de cas de Covid-19 | Nouvelles du rugby à XV

Le match de la tournée des Lions britanniques et irlandais contre les Bulls samedi a été reporté en raison d’une épidémie de Covid-19, tandis que le match de l’Afrique du Sud contre la Géorgie est menacé avec des cas dans les deux camps – dont l’entraîneur-chef des Springbok Jacques Nienaber.

Quatre joueurs des Bulls et un membre de la direction ont renvoyé des tests positifs qui, combinés à leurs contacts étroits, les ont empêchés d’aligner une équipe.

Le match d’échauffement avant la série de tests de trois matches contre l’Afrique du Sud sera soit reprogrammé, soit un adversaire alternatif sera trouvé.

Pendant ce temps, le deuxième test des Springboks contre la Géorgie vendredi est également à l’étude, avec 11 cas positifs parmi la partie sud-africaine, dont les joueurs Marvin Orie, Frans Steyn, Handre Pollard et Frans Malherbe.

Les détenteurs de la Coupe du monde ont commencé à s’isoler pour la deuxième fois en huit jours après un test de coronavirus positif de Lood de Jager dans leur équipe.

L’équipe géorgienne compte également quatre cas positifs dans son équipe.

Les Lions joueront contre Cell C Sharks mercredi, avec tous les matchs de la tournée en Afrique du Sud en direct sur Sports aériens.

Plus à venir….

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous propose des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Rugby League, Rugby Union, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les gros titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.