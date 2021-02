Avec le prochain PayPerView, WWE Elimination Chamber 2021, dans deux semaines à peine, la dernière édition du Monday Night RAW consistait à révéler ces cartes de match. RAW a démarré avec Shane McMahon faisant une annonce spéciale que le champion de la WWE Drew McIntyre défendra son titre à la WWE Elimination Chamber contre cinq anciens champions de la WWE, AJ Styles, Jeff Hardy, Sheamus, Randy Orton et The Miz.

Plus tard dans la série, le vainqueur du Royal Rumble 2021, le Rated-R Superstar Edge, qui a passé la semaine dernière à se rendre à Raw, NXT et SmackDown pour tester les eaux avant d’annoncer le champion du monde qu’il affrontera à WrestleMania, a annoncé qu’il ne prendrait pas sa décision. jusqu’à ce que le titre de la WWE soit décidé.

Voici une liste de tous les matchs et des gagnants:

AJ Styles a battu Jeff Hardy

AJ Styles a monté une offensive dès le début et s’est attaqué à la jambe blessée de Jeff Hardy. The Charismatic Enigma a fait un retour et a frappé Styles avec un Twist of Fate. Quand il semblait que le match penchait vers Hardy, il a raté une Swanton Bomb. Cela a ouvert la porte au Phenomenal One en poussant Hardy vers le broyeur de veaux.

Le New Day bat le T-Bar et le Slapjack de Retribution

Le New Day a dominé le match dès le départ alors que Xavier Woods travaillait sur Slapjack. Retribution a fait un retour via T-Bar, mais les anciens champions des équipes de stade ont finalement remporté la victoire alors que Kofi et Woods clouaient le double finisseur Day Break pour que la broche gagne tout en regardant Ali.

Lacey Evans a battu Charlotte Flair par DQ

Avant le début du match, Lacey Evans avait blessé Charlette Flair en la jetant dans les marches d’acier et lorsque le match a commencé, Evans a ciblé l’épaule blessée dès le début. Flair a riposté et a déclenché une attaque contre son adversaire, poussant l’arbitre dans le processus et mettant fin au combat par disqualification.

Keith Lee a battu Riddle

Malgré la différence de taille marquée, Riddle a testé Keith Lee avec une série d’attaques rapides. Comme on pouvait s’y attendre, The Limitless One a dominé Riddle alors que The Original Bro avait l’air épuisé par les coups de poing et les avant-bras de The Limitless One. Riddle a trouvé son rythme avec une série de Brotons mais Lee a décroché une Spirit Bomb pour remporter la victoire.

Après le match, ils ont été attaqués Bobby Lashley alors que The All Mighty a éliminé Riddle avec le Hurt Lock et a explosé Lee avec des marches en acier. Plus tard, il a été révélé que ces trois hommes se battront pour le titre américain à la WWE Elimination Chamber.

Drew McIntyre contre Randy Orton s’est terminé comme un non

Ces deux superstars avaient l’air pressé de terminer ce match, car les deux sont allés chercher leurs finisseurs très tôt dans le match. L’action de va-et-vient très physique s’est poursuivie alors que Sheamus est sorti pour surprendre le champion de la WWE. McIntyre a été jeté d’un poteau en acier à un poteau en acier avant d’atterrir sur la colonne vertébrale en premier sur la table d’annonce. Alors que McIntyre retrouvait lentement son chemin dans le match, Sheamus a tenté de frapper un coup de pied Brogue sur McIntyre pour la deuxième semaine consécutive. Cependant, il s’est écarté et Sheamus a frappé The Viper, ce qui a ouvert la voie à Drew pour obtenir un remboursement, alors qu’il connectait le Claymore Kick.

Autres résultats:

Lana a battu Nia Jax dans un match de tables

Naomi a vaincu Shayna Baszler

Damian Priest a vaincu Angel Garza