Le match de football meurtrier de l’Indonésie, expliqué

Jakarta, Indonésie –

La violence et une bousculade meurtrière qui ont éclaté après un match de football de la ligue nationale samedi soir ont marqué une autre tragédie dans le football indonésien. Voici un aperçu de la façon dont le chaos s’est produit et de ce qui est fait pour prévenir de futurs incidents.

COMMENT LE CHAOS S’EST-IL PRODUIT ?

Le chaos a éclaté après que Persebaya Surabaya a battu son rival Arema Malang 3-2 lors du match de samedi soir dans la ville de Malang, dans la province de Java oriental. La police a déclaré qu’il y avait quelque 42 000 spectateurs dans le stade, qui étaient tous des supporters d’Arema car l’organisateur avait interdit les supporters de Persebaya dans le but d’éviter les bagarres.

Mais une défaite décevante d’Arema – le premier match perdu contre son rival Persebaya dans son stade natal – a incité les spectateurs en colère à se rendre sur le terrain après le match pour exiger des réponses. Des supporters ont jeté des bouteilles et d’autres objets sur des joueurs et des officiels de football et des émeutes se sont propagées à l’extérieur du stade, où au moins cinq voitures de police ont été renversées et incendiées et d’autres endommagées. La police anti-émeute a répondu avec des gaz lacrymogènes, qui sont interdits dans les stades de football par la FIFA. Mais cela a semé la panique.

Des centaines de spectateurs se sont précipités vers une porte de sortie pour éviter les gaz lacrymogènes, entraînant une bousculade qui a piétiné ou étouffé 34 personnes à mort presque instantanément, avec de nombreux autres décès à suivre en raison de blessures.

COMBIEN DE PERSONNES SONT MORTES?

Dans ce qui semblait être l’une des pires catastrophes sportives, la police a déclaré qu’au moins 174 personnes étaient mortes, dont des enfants et deux policiers, dont la plupart avaient été piétinés.

Plus de 100 personnes ont été blessées. La police a déclaré que le nombre de morts augmenterait probablement davantage avec plusieurs personnes dans un état critique.

Les données d’une organisation indonésienne de surveillance du football, Save Our Soccer, ont déclaré qu’au moins 86 supporters de football indonésiens sont morts depuis 1995 pour avoir soutenu leur club pendant le match. La plupart d’entre eux sont morts à cause des bagarres entre fans.

Les émeutes et la bousculade de samedi s’ajouteront à la longue liste d’événements où des supporters sont morts en soutenant leur club de football.

POURQUOI LE SOCCER ENGENDRE-T-IL LA VIOLENCE ?

Le football est le sport le plus populaire en Indonésie et la ligue nationale est largement suivie. Les fans sont fortement attachés à leurs clubs, et un tel fanatisme se termine souvent par la violence et le hooliganisme. Mais les émeutes entre supporters se produisent généralement à l’extérieur du stade.

La querelle la plus connue est entre Persija Jakarta et Persib Bandung. Les supporters des deux clubs se sont affrontés lors de plusieurs matches qui ont fait des morts. En 2018, un partisan de Persija Jakarta a été battu à mort par des rivaux de Persib Bandung.

Le football indonésien a également été en proie à des problèmes sur la scène internationale. Des bagarres ont éclaté entre les supporters des grands rivaux indonésiens et malaisiens en 2019 lors des matches de qualification pour la Coupe du monde de football de cette année. En septembre de la même année, des supporters malaisiens ont été menacés et bombardés de projectiles lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde à Jakarta, et le ministre malaisien des Sports en visite a dû être évacué du stade après que des violences ont éclaté. Deux mois plus tard, les supporters se sont lancés des fusées éclairantes et des bouteilles lors d’un autre match à Kuala Lumpur.

Toujours en 2019, après avoir perdu en finale du match U-22 contre le Vietnam aux Jeux d’Asie du Sud-Est, les supporters indonésiens se sont tournés vers les réseaux sociaux pour insulter, harceler et envoyer des menaces de mort aux joueurs vietnamiens et même à leurs familles.

En juin, deux fans de Persib Bandung sont morts en se bousculant pour entrer dans le stade de Bandung pour assister à la Coupe du Président 2022. Les supporters en colère sont devenus agressifs parce que les officiers sur le terrain ne leur ont pas permis d’entrer dans le stade déjà plein.

QUE FAIT LE GOUVERNEMENT ?

Le président indonésien Joko Widodo a exprimé ses plus profonds regrets et a ordonné une enquête approfondie sur l’affaire. Il a également ordonné la suspension de la première ligue de football jusqu’à ce qu’une réévaluation de la sécurité des matchs soit effectuée et qu’une sécurité plus stricte soit mise en place. Widodo a déclaré qu’il espérait que “cette tragédie sera la dernière tragédie du football en Indonésie”.

L’association indonésienne de football a également interdit à Arema d’organiser des matchs de football pour le reste de la saison. Le groupe de défense des droits Amnesty International a exhorté l’Indonésie à enquêter sur l’utilisation de gaz lacrymogène dans le stade et à veiller à ce que les personnes reconnues coupables de violations soient jugées en audience publique.