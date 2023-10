Le match de football entre la Belgique et la Suède suspendu après qu’un homme armé ait tué deux Suédois à Bruxelles

BRUXELLES (AP) — Des milliers de supporters de football ont été retenus à l’intérieur du stade national belge pendant environ deux heures et demie lundi après qu’un match entre la Belgique et la Suède, pays hôte, ait été suspendu à la mi-temps après qu’un homme armé ait tué deux Suédois à Bruxelles avant le coup d’envoi.

Le match de qualification pour le Championnat d’Europe se jouait à environ 5 kilomètres du lieu de tir, dans le centre de la capitale belge, avec plus de 35 000 supporters présents.

Le suspect étant toujours en fuite, les autorités belges ont gardé les supporters à l’intérieur de la salle pour des raisons de sécurité avant de commencer l’évacuation vers minuit, heure locale.

Les supporters ont scandé « Tous ensemble, tous ensemble » à l’intérieur du Stade Roi Baudouin après l’arrêt du match, tandis que des milliers de supporters des deux côtés ont également crié « Suède, Suède !

Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral, a déclaré à la presse que l’enquête était centrée sur « une possible motivation terroriste pour la fusillade ».

« Dans la soirée, une revendication de responsabilité a été publiée sur les réseaux sociaux, enregistrée par une personne se présentant comme l’agresseur. Cette personne prétend s’inspirer de l’État islamique », a déclaré Van Duyse. « La nationalité suédoise des victimes a été avancée comme mobile probable de l’acte. À l’heure actuelle, aucun élément n’indique un lien possible avec la situation israélo-palestinienne.»

Van Duyse a ajouté que « des mesures de sécurité ont été prises de toute urgence pour protéger les supporters suédois ».

Les fans sont restés patients jusque tard dans la nuit et chantaient toujours à l’approche de minuit.

La Belgique s’était déjà qualifiée pour le tournoi qui se tiendra en Allemagne l’année prochaine. Les équipes étaient à égalité 1-1 à la mi-temps après que Romelu Lukaku ait annulé le premier match de Viktor Gyokeres.

L’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a confirmé que le match avait été annulé.

« Suite à un attentat terroriste présumé à Bruxelles ce soir, il a été décidé, après consultation des deux équipes et des autorités policières locales, que le match de qualification pour l’UEFA EURO 2024 entre la Belgique et la Suède est abandonné », a indiqué l’UEFA.

Selon les médias suédois, certains supporters suédois ont quitté les tribunes et ont été autorisés à accéder à la salle de presse du stade. Un supporter, Peter Lindqvist, qui se trouve au stade, a déclaré au journal Expressen que les supporters étaient invités à parler anglais et à prendre un taxi une fois autorisés à quitter le stade.

Les joueurs et les officiels ont soutenu la décision d’annuler le match.

« Je l’ai découvert pendant la pause en descendant et la décision de tous les joueurs et managers, tant nous que la Belgique, est évidente, que nous ne pouvons pas jouer le match. C’est complètement dégoûtant », a déclaré le sélectionneur suédois Janne Andersson. «Je suis tellement triste. C’est extrêmement tragique et je pense aux personnes touchées et à leurs proches. Dans quel genre de monde vivons-nous ?

Le centre de crise belge a élevé le niveau de menace à Bruxelles au plus haut possible et a demandé aux citoyens d’éviter les déplacements inutiles.

La Fédération suédoise de football a déclaré plus tôt dans un message adressé aux supporters suédois présents sur place que la police belge souhaitait que les supporters restent dans l’arène pour des raisons de sécurité.

« Restez calmes et prenez soin les uns des autres », a déclaré la FA. « Nos pensées vont à tous les proches des personnes touchées à Bruxelles. »

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a suggéré que l’attaque, qui a eu lieu plus d’une heure avant le match, était liée au « terrorisme ».

« Une horrible fusillade à Bruxelles, dont l’auteur est activement recherché », a déclaré la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, ajoutant qu’elle participait aux pourparlers gouvernementaux au Centre national de crise.

___

Football AP : https://apnews.com/hub/soccer

___

Douglas a rapporté de Sundsvall, en Suède. Les rédacteurs d’Associated Press Raf Casert et Lorne Cook à Bruxelles ont contribué à ce rapport.

Samuel Petrequin et Steve Douglas, Associated Press