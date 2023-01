Le match de football du lundi soir suspendu après l’effondrement de Damar Hamlin sur le terrain

CINCINNATI – Le match de football du lundi soir entre les Buffalo Bills et les Bengals de Cincinnati a été suspendu au premier quart après que la sécurité des Bills, Damar Hamlin, se soit effondrée sur le terrain après une collision et ait été emmenée en ambulance.

L’état de Hamlin n’était pas connu. Mais après que les deux entraîneurs se soient rencontrés sur le terrain, les officiels ont annoncé qu’ils avaient “temporairement suspendu le match” alors que les joueurs se dirigeaient vers les vestiaires.

À six minutes de la fin du premier quart, Hamlin a taclé le receveur des Bengals Tee Higgins après une prise de 13 verges. Higgins a percuté Hamlin à toute vitesse, semblant le frapper à la tête et à la poitrine. Hamlin s’est rapidement levé, a fait deux pas, s’est effondré en arrière et son corps est devenu mou.

Le personnel médical a administré la RCR et s’est occupé de lui pendant 10 minutes alors que les joueurs des deux équipes étaient visiblement bouleversés, certains versant des larmes sur la ligne de touche tandis que d’autres se sont encerclés et se sont agenouillés pour prier. Un professionnel de la santé a semblé lui administrer une intraveineuse. Il a ensuite été placé sur une civière et transporté au centre médical de l’Université de Cincinnati.