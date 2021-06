Le match de football Allemagne-Hongrie Euro 2020 symbolise l’avenir de l’Europe

Lorsque l’Allemagne et la Hongrie s’affronteront dans le tournoi de football Euro 2020 mercredi, le match sera considéré comme bien plus qu’un match. Ce sera un autre front dans la guerre pour l’avenir d’une Europe plus tolérante.

D’un côté se trouve la Hongrie, dirigée par le Premier ministre autocratique de droite Viktor Orbán, dont le gouvernement a adopté la semaine dernière une loi interdisant aux homosexuels d’apparaître dans des émissions de télévision ou dans du matériel éducatif pour les citoyens de 18 ans et moins. De l’autre, l’Allemagne, première nation de l’Union européenne, qui, aux côtés d’autres pays, a condamné la loi comme discriminatoire et emblématique du recul démocratique de la Hongrie sous Orbán.

L’impasse politique d’une semaine s’est propagée au tournoi de football de renom du continent, le Championnat d’Europe de football quadriennal de l’UEFA, qui a lieu cette année après avoir été reporté en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Alors que les matchs montrent principalement quelle équipe nationale est la plus forte, ils servent parfois de plate-forme pour exprimer des griefs politiques – et le calendrier du match Allemagne-Hongrie a fourni une telle scène.

La ville de Munich, qui accueillera le match, a demandé l’autorisation de l’instance dirigeante du football européen (UEFA) pour illuminer le stade aux couleurs de l’arc-en-ciel afin de réprimander clairement la loi hongroise anti-LGBTQ. Mais l’UEFA nominalement apolitique a décliné cette demande mardi.

« Compte tenu du contexte politique de cette demande spécifique – un message visant une décision prise par le Parlement national hongrois – l’UEFA doit décliner cette demande », a déclaré l’instance dans un communiqué. Et puis mercredi, en réponse au contrecoup de sa décision, L’UEFA a tweeté que « l’arc-en-ciel n’est pas un symbole politique, mais un signe de notre ferme engagement en faveur d’une société plus diversifiée et inclusive ».

Cela n’a pas empêché les Allemands d’exprimer leur mécontentement face à cette décision. Les couleurs de l’arc-en-ciel illumineront le Hôtel de ville et tour des Jeux olympiques de Munich pendant le match, plusieurs stades à travers le pays s’illumineront avec ces couleurs, et autour 11 000 fans allemands hisseront des drapeaux de la fierté à l’intérieur de l’Allianz Arena. Le capitaine allemand, le gardien Manuel Neuer, continuera également de porter son brassard de capitaine aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Les Hongrois – à savoir Orbán et ses partisans – ressentent différemment. Le Premier ministre a annulé ses plans initiaux d’assister au match et a fustigé les officiels à Munich pour leur demande. « Que le stade de football de Munich ou un autre stade européen soit éclairé aux couleurs de l’arc-en-ciel n’est pas une décision de l’État », a-t-il déclaré mercredi à l’agence de presse allemande dpa. « Dans la Hongrie communiste, les homosexuels étaient persécutés. Aujourd’hui, l’État garantit non seulement les droits des homosexuels, mais les protège activement.

Il est donc clair que la loi a déclenché un désaccord qui s’étend bien au-delà du terrain de football. Cela alimente l’argument central et de longue date sur ce que représente l’Union européenne.

La loi hongroise anti-LGBTQI est « un moment dangereux » pour l’UE

En mars, le Parlement de l’Union européenne a déclaré le bloc « Zone de liberté LGBTIQ », ce qui signifie que les 27 pays devraient servir d’espace sûr pour tous les membres de cette communauté.

En apparence, la législature de l’UE a fait cette déclaration en réponse à une loi polonaise déclarant 100 « zones sans LGBT » et la détérioration de la situation des personnes LGBTQI en Hongrie. Mais Nicolas Delaleu, attaché de presse du Parlement, m’a dit que la mesure concernait quelque chose de plus large. « C’est une réaction plus générale que [those laws] ne représentaient pas les valeurs fondamentales européennes », m’a-t-il dit. « Ils vont à l’encontre de ce que l’UE défend.

En adoptant la loi la semaine dernière, le gouvernement d’Orbán a donc affronté le sentiment d’inclusivité de l’UE qu’il a cultivé plus récemment. C’est pourquoi les dirigeants en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, en France, en Irlande et bien d’autres se sont prononcés avec tant de force contre les nouvelles règles hongroises.

« Je considère que cette loi est erronée et incompatible avec ma compréhension de la politique », a déclaré mercredi la chancelière allemande Angela Merkel. « C’est un moment très, très dangereux pour la Hongrie, et pour l’UE également », a déclaré Thomas Byrne, ministre irlandais des Affaires européennes.

Les tensions sont également vives sur Twitter, les responsables hongrois et allemands se réprimandant mutuellement pour leurs positions. Après que le ministre allemand de l’Europe ouvertement gay, Micheal Roth, a déclaré que la loi hongroise allait à l’encontre des valeurs de l’UE, le ministre hongrois de la Justice Juge Varga a répondu que « ce n’est pas une valeur européenne de porter notre propagande sexuelle sur nos enfants ».

Maintenant, une punition pour la Hongrie est peut-être en préparation.

Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne et l’un des principaux dirigeants du bloc, a déclaré mercredi qu’Orbán devrait s’attendre à une action bientôt. « Le projet de loi hongrois est une honte », a-t-elle déclaré aux journalistes à Bruxelles. « J’ai chargé mes commissaires responsables d’écrire aux autorités hongroises pour exprimer nos préoccupations juridiques avant l’entrée en vigueur du projet de loi. Cependant, le président hongrois devrait signer le projet de loi et en faire une loi imminente.

Ce n’est pas la seule fois que la Hongrie a testé l’UE sur ses valeurs. Orbán continue de contrecarrer les objectifs de l’UE d’accepter les demandeurs d’asile et les réfugiés, alors même que le bloc veut être une destination plus accueillante pour ceux qui en ont besoin. Et face à des élections l’année prochaine, il est probable qu’Orbán continuera à renforcer sa bonne foi ultraconservatrice en soutenant d’autres mesures similaires qui nuisent aux personnes LGBTQI, aux demandeurs d’asile et autres.

Avec son initiative anti-LGBTQI, le Premier ministre tente donc une fois de plus d’attirer l’UE vers sa vision droitière d’une Europe moins multiculturelle. Mais le match de football de mardi contre l’Allemagne sera un autre rappel qu’il fait face à une vive opposition.