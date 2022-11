Le match de FA Cup de Wrexham de retour sur les ondes ESPN

L’équipe Wrexham de Ryan Reynolds et Rob McElhenney est de retour sur les ondes ESPN.

Les Red Dragons participent au deuxième tour de la FA Cup, qui débute ce week-end. Ce n’est pas exactement la Coupe du monde, mais pour les supporters de Wrexham et les fans de la série télévisée Welcome to Wrexham, c’est un régal de voir Wrexham à la télévision américaine.

Les fans américains peuvent regarder le match de la FA Cup de Wrexham ce week-end

Le match du 2e tour de la FA Cup de Wrexham contre Farnborough est en direct sur ESPNEWS aux États-Unis ainsi que sur ESPN +. Le match débutera le samedi 26 novembre à 10 h 15 HE, avec une couverture d’avant-match commençant cinq minutes avant le début du match.

Le match du premier tour de la FA Cup du club gallois qu’ils ont remporté 3-0 contre Oldham Athletic a été diffusé sur ESPN2 et ESPN +.

L’intérêt pour le club gallois est monté en flèche après que les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont acheté le club en novembre 2020. L’équipe galloise est le troisième club de football professionnel le plus ancien au monde et fait actuellement partie du cinquième niveau du football anglais.

Le stade de Wrexham, le Racecourse Ground, est le plus ancien du monde en ce qui concerne l’accueil de matches internationaux. Il a ouvert ses portes en 1864 après avoir été initialement construit en 1807. Il a été récemment rapporté que 5 500 sièges seront ajoutés sur le site historique après que le club ait obtenu l’approbation du Wrexham County Borough Council.

Plus tôt cette année en août, la chaîne de télévision américaine FX a créé une série documentaire sur le club intitulée “Welcome to Wrexham”, racontée par les propriétaires, Reynolds et McElhenney. L’émission a remporté le prix du documentaire Critics Choice pour le meilleur documentaire sportif.

Bienvenue à Wrexham tourne autour de la connexion que les propriétaires ont avec la ville tout en fournissant des animations et des infographies accrocheuses qui aident à expliquer la pyramide du système de football professionnel anglais.

L’histoire se déroule en huit épisodes, chacun d’une durée d’environ trente minutes. Plus tôt, il a été affirmé que le documentaire figurait dans le top dix des émissions les plus regardées aux États-Unis pour la semaine du 2 septembre.

Après le succès fulgurant de la première saison, le documentaire connaîtra une deuxième saison.

Crédit photo : IMAGO / Focus Images