Le match de Coupe du monde Maroc-France porte un bagage politique complexe

Le voyage du Maroc vers les demi-finales de la Coupe du monde a tout d’un conte de fées. Match après match au Qatar, l’équipe nord-africaine improbable a balayé de manière improbable ses adversaires favoris, se précipitant vers la victoire avec ténacité, bravade et ne manquant pas de talent. Leurs triomphes ont conduit à des moments de transcendance – des scènes de célébration joyeuse dans des villes du Maroc et au-delà alors que les Lions de l’Atlas sont devenus la cause célèbre du Moyen-Orient, du monde arabe et de l’Afrique du Nord.

A Doha, principal lieu de rassemblement du tournoi, la première équipe africaine et arabe à atteindre ce stade d’une Coupe du monde porte le toast de la ville. Dans les capitales européennes, une diaspora immigrée nord-africaine plus large est descendue dans la rue pour applaudir leur succès. Dans les stades, l’éthique de travail et la détermination du Maroc – ainsi que la bravoure de nombreux joueurs jouant malgré les blessures – ont été égalées par leur douceur et leur gentillesse perçues. Certaines des vidéos les plus virales de la Coupe du monde montrent des joueurs marocains embrassant et dansant avec leur mère sur le terrain après une victoire.

L’héroïsme de l’opprimé du Maroc a été incarné par son entraîneur, Walid Regragui, qui a repris l’équipe nationale en août dernier après une carrière réussie au niveau national en s. Maher Mezahi, journaliste spécialisé dans le football nord-africain, a expliqué en détail comment Regragui, né en France, fait partie d’une nouvelle vague de leadership sportif sur le continent. “Il représente tout ce qui est juste dans le football africain : il est jeune, compétent, cosmopolite, intrépide et panafricaniste dans l’âme”, a écrit Mezahi.

Avant la demi-finale épique du Maroc contre la France mercredi, Regragui a présenté son équipe comme les bons gars proverbiaux dans un drame hollywoodien. “Nous avons rendu notre peuple et notre continent si heureux et fiers”, a déclaré Regragui aux journalistes. “Quand tu regardes Rocky, tu veux soutenir Rocky Balboa et je pense que nous sommes les Rocky de cette Coupe du monde. Je pense que maintenant le monde est avec le Maroc.

Mais ce ne sont pas seulement les vibrations sportives de bien-être qui motivent le soutien au Maroc. En route vers le précipice d’une finale de Coupe du monde, le Maroc a battu une succession de puissances européennes : d’abord la Belgique, puis l’Espagne voisine du détroit et enfin le Portugal en quart de finale. Maintenant, le Maroc est sur le point de rencontrer la France, qui a contrôlé la nation nord-africaine en tant que protectorat pendant plus de quatre décennies dans la première moitié du XXe siècle.

Pour de nombreuses personnes du Moyen-Orient, d’Afrique et du monde décolonisé au sens large, l’équipe marocaine “fait une guerre symbolique”, a déclaré Monica Marks, professeur de politique au Moyen-Orient sur le campus de l’Université de New York à Abu Dhabi. C’est celui qui puise dans “un sentiment persistant d’insulte”, a-t-elle dit, “une blessure collective à leur fierté et à leur histoire” qui persiste à ce jour.

La multiplication des soutiens au Maroc a touché diverses formes de solidarité « Global South ». Il y a la jubilation panarabe qui a suivi l’équipe marocaine tout au long des jeux au Qatar, soulignée par l’étreinte omniprésente du drapeau palestinien comme emblème d’un sens plus large de l’unité et de la lutte arabes. Il y a une fierté africaine pour les pionniers du continent à la Coupe du monde et une fierté amazighe, ou berbère, ressentie par ceux qui sont enracinés dans les traditions et cultures indigènes d’Afrique du Nord. Et il y a aussi une vague d’excitation musulmane pour une équipe qui s’agenouille habituellement pour prier après un match.

Le sentiment de joie que le Maroc a éliminé les poids lourds traditionnels de l’Europe est inévitable. Sur les réseaux sociaux, les mèmes du Maroc abondent faire revivre les anciennes conquêtes islamiques du 8ème siècletraversant les Pyrénées après avoir terrassé les deux nations de la péninsule ibérique.

Maroc, 732 Maroc, 2022

🤝

NOUS AVONS CONQUIS LE

PÉNINSULE IBÉRIQUE ET ARE

PRÊT À COMBATTRE LA FRANCE – Rany Jazayerli (@jazayerli) 10 décembre 2022

Mais c’est un peu plus compliqué que ça. L’étreinte mondiale du Maroc en tant que champion du monde post-colonial a obscurci la mesure dans laquelle le Maroc lui-même s’engage dans une forme continue de colonialisme – son occupation contestée du Sahara occidental. “Même dans les moments de joie extatique régionale et continentale, une joie qui a une résonance anticoloniale significative, nous devons également comprendre que l’État marocain lui-même occupe la position inconfortable d’avoir été colonisé mais aussi d’être un colonisateur”, a déclaré Marks.

Bien sûr, l’équipe marocaine n’est pas le reflet de l’État marocain, comme le reconnaissent les fans du monde entier. “Si nous nous concentrons sur la politique, le Maroc est un ennemi après avoir choisi Israël comme ami”, a déclaré Miloud Mohamed, chauffeur de taxi à Alger, à Voice of America, faisant référence à l’entrée du Maroc dans des accords diplomatiques de normalisation avec Israël. «Mais le football n’est pas une question de politique. C’est pourquoi j’ai soutenu le Maroc lors de cette Coupe du monde.

Ensuite, il y a la diaspora marocaine, forte d’environ 5 millions de personnes, largement concentrée dans les pays d’Europe occidentale. La majorité de l’équipe marocaine de 26 joueurs est née en dehors du Maroc, principalement dans des pays comme l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et la France. Étant donné où la plupart des stars marocaines jouent, c’est une équipe d’Europe, mais pas pour l’Europe.

En France, la confrontation imminente avec le Maroc a ravivé les tensions politiques qui ont tourbillonné autour du football dans le pays au cours des deux dernières décennies. Le politicien français d’extrême droite Éric Zemmour est passé à la télévision cette semaine pour dénoncer les citoyens français d’origine nord-africaine qui pourraient descendre dans la rue pour encourager le Maroc sur leur pays d’origine. D’autres politiciens d’extrême droite et de droite traditionnelle ont qualifié ces célébrations de menaces pour la sécurité ; des affrontements entre fêtards et policiers ont été signalés dans diverses villes européennes après les victoires du Maroc.

L’ironie est que l’équipe de France elle-même est le reflet d’un multiculturalisme qui met l’establishment français mal à l’aise. L’équipe est en grande partie issue de communautés d’immigrants africains et arabes ayant des liens avec les anciennes colonies françaises. Et au fil des ans, son succès a été perçu comme une valorisation de l’intégration française et ses échecs comme une mise en accusation des tendances « séparatistes » de certaines minorités. Comme l’a dit l’attaquant français Karim Benzema : « Si je marque, je suis français ; si je ne le fais pas, je suis arabe.

Les équipes marocaine et française actuelles ne sont pas étrangères l’une à l’autre. Certains des joueurs des deux côtés ont grandi dans les mêmes quartiers, se présentent dans les mêmes super clubs et se livrent aux mêmes styles de vie voyants des super riches du football. Leurs affiliations à l’équipe nationale démentent un contexte commun.

L’élite politique française est toujours aux prises avec le concept d’identités à trait d’union dans un pays qui est institutionnellement daltonien (bien que, dans la pratique, pas tout à fait). Le président français Emmanuel Macron, qui doit assister à la demi-finale de mercredi au Qatar, a même déploré la supposée infiltration de la “politique identitaire” américaine parmi certaines communautés minoritaires de France.

Mais Rim-Sarah Alouane, juriste et commentatrice politique française d’origine algérienne, m’a dit que l’affrontement entre la France et le Maroc mettra en valeur une génération d’athlètes qui ont fait avancer davantage la conversation sur l’identité, quoi qu’en dise la classe politique.

« Il y a une génération qui est connectée au reste du monde, qui crée sa propre identité française, composée de multiples cultures », a déclaré Alouane. Elle a ajouté que l’équipe marocaine, qui comprend des joueurs qui auraient pu représenter la France, “est la cristallisation de cette identité à trait d’union à son apogée, une reconnaissance que nous vivons dans un monde globalisé où vous pouvez choisir l’équipe que vous voulez jouer pour diverses raisons. .”

C’est une prise de conscience qui ne convient pas à certains. “Dans les cercles de droite, ils n’arrêtent pas de vous dire que vous n’appartenez pas, que vous n’êtes pas assez intégré”, a déclaré Alouane. “Ensuite, vous jouez dans l’équipe nationale et ils préviennent qu’il y a trop d’Arabes ou de Noirs dans l’équipe. Bien sûr, cela change lorsque vous gagnez.

“À un moment donné”, a-t-elle conclu, “les personnes qui ont un problème d’identité ne sont pas celles que vous pensez.”