Le match de clôture du 9/10 WWE NXT a été dévoilé

L’épisode de WWE NXT de ce soir s’annonce palpitant, car il s’appuie sur les retombées des événements de la semaine dernière et ouvre la voie à de nouvelles intrigues. Les fans peuvent suivre toute l’action en direct du Capitol Wrestling Center à Orlando, en Floride, à partir de 20 heures, heure de l’Est, sur USA Network.

Selon Sélection combativele match Last Man Standing entre Trick Williams et Pete Dunne clôturera le spectacle, promettant un événement principal percutant que les fans ne voudront pas manquer.

Voici les matchs confirmés pour l’épisode WWE NXT de ce soir :

Ridge Holland contre Duke Hudson

Match du dernier homme debout : Trick Williams contre Pete Dunne (événement principal)

Championnat par équipe NXT : Nathan Frazer et Axiom (C) contre The Street Profits

Championnat de la NXT Heritage Cup : Charlie Dempsey (au centre) contre Je’Von Evans

Le défi ouvert de Jordynne Grace pour le championnat TNA Knockouts

Giulia contre Chelsea Green

Avec de gros matchs de championnat et le retour de Jordynne Grace de la TNA, qui défendra son titre Knockouts dans un défi ouvert, la soirée promet d’offrir beaucoup d’excitation et de surprises.

Will Trick Williams résistera-t-il face à Pete Dunne ? The Street Profits détrônera-t-il Frazer et Axiom pour les titres par équipe ? Connectez-vous ce soir pour le savoir !