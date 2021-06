Le match de boxe Floyd Mayweather-Logan Paul dure huit rounds

Logan Paul a survécu à un match de boxe d’exhibition de huit rounds avec Floyd Mayweather dimanche soir, mais Mayweather a contrôlé la majeure partie du combat.

Aucun des deux combattants n’a été renversé, mais Mayweather a décroché des coups plus nets et plus que Logan, la célébrité de YouTube.

Ce n’était pas assez pour la foule, qui a fait pleuvoir des huées au Hard Rock Stadium, domicile des Dolphins de Miami.

« Je me suis amusé », a déclaré Mayweather, 44 ans, lors d’une interview d’après-combat. « Tu dois réaliser que je n’ai plus 21 ans. Mais c’est bien de bouger avec ces jeunes gars. »

Paul, 26 ans, ne se battait que pour la troisième fois, mais affrontait un boxeur du Temple de la renommée considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire du sport.

« Je ne veux plus que personne me dise que quelque chose est impossible à nouveau », a déclaré Paul. « Le fait que je sois ici avec l’un des plus grands boxeurs de tous les temps prouve que les chances peuvent être battues.

« C’est un honneur d’honorer le ring avec lui. Je ne sais pas, c’est la chose la plus cool qui soit. Je suis content de m’en être sorti. Il est difficile à frapper. »

Le Paul de 6 pieds 2 pouces pesait 189 1/2 livres, le 5-8 Mayweather pesait 155 livres et la différence de taille a eu un impact sur le combat.

« Il est meilleur que je ne le pensais », a déclaré Mayweather. « C’est un compétiteur coriace et rude. … Il sait comment utiliser son poids et m’a attaché ce soir. »