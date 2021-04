WESTFIELD, Indiana – Un match de basket-ball entre filles a pris une tournure violente lorsqu’une bagarre en milieu de terrain a éclaté entre un arbitre, un joueur et plusieurs spectateurs, qui s’est terminée par l’expulsion d’une équipe du tournoi.

« Oui, c’était un incident malheureux auquel nous avons dû faire face ce week-end », a déclaré Evan Suttner, président du Pacers Athletic Center à IndyStar dans un e-mail jeudi.

L’altercation a eu lieu au cours du week-end à l’événement Prime Midwest au Pacers Athletic Center lors d’un match entre Baylor Basketball et Indiana Elite. Baylor traînait 34-12 avec 16 secondes à jouer au premier quart lorsque son entraîneur a commencé à se disputer avec l’arbitre sur un appel.

Une faute technique a été sifflée sur Baylor et l’entraîneur a récupéré son sac pour quitter le match. Ses joueurs et les autres membres du personnel de l’équipe ont également quitté le terrain.

Pendant ce temps, l’arbitre a continué à faire valoir son point de vue avec l’équipe alors qu’un spectateur est apparu à quelques pieds de l’arbitre, prenant une vidéo dans le visage de l’arbitre.

On ne sait pas si le spectateur a dit quoi que ce soit, mais la vidéo montre l’arbitre en train de frapper le spectateur, ce qui incite un joueur de Baylor à venir à l’arbitre, lançant des coups de poing. Un autre spectateur se joint pour attaquer l’arbitre, qui est ensuite retourné et atterrit sur le terrain alors que le joueur continue de le frapper.

Vidéo de l’altercation circule sur les médias sociaux et dit à tort que la bagarre a eu lieu au camp des Fishers. Suttner a confirmé que c’était au Pacers Athletic Center.

IndyStar a contacté la police de Westfield et s’est fait dire jeudi matin qu’ils enquêtaient sur la question.

« Le personnel de l’événement a retiré les parties impliquées du reste du tournoi et ne les accueillera pas à nouveau aux événements futurs », a déclaré la direction du Pacers Athletic Center dans un communiqué.

IndyStar a contacté l’équipe de Baylor pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.

Le centre a déclaré dans un communiqué: « Nous sommes déçus que cette altercation se soit produite, car nous nous efforçons d’offrir une expérience formidable aux familles. » Le communiqué du centre a ajouté que l’altercation s’est produite lors d’un « tournoi organisé par une société événementielle tierce organisée dans notre immeuble ».

Le tournoi a été organisé par Exposure Basketball, qui n’a pas renvoyé les demandes de commentaires d’IndyStar.

Pacers Athletic Center a déclaré dans sa déclaration: « Nous prenons la sécurité de notre personnel, arbitres, joueurs et spectateurs au sérieux … et il n’y a pas de place pour ce type de comportement dans les sports pour jeunes. »

Les perturbations dans les sports de voyage sont fréquentes

Un mauvais comportement n’est pas inhabituel. Près de 76% des parents disent qu’ils se sont parfois sentis mal à l’aise à cause du comportement des autres parents lors d’un match, selon l’Association des parents pour les sports de la jeunesse.

Lynn Jamieson d’IU a étudié les effets d’une tendance qui, selon elle, est souvent provoquée par la pression pour obtenir des bourses d’études universitaires.

« Lorsque votre vie tourne autour du sport et de la compétition, le stress et la frustration peuvent se manifester chez le joueur et les parents », a déclaré Jamieson, de l’école de santé publique IU, qui étudie la violence dans le sport.

Jamieson propose ces conseils et ressources pour minimiser l’occurrence de violence dans les gradins et sur le terrain de jeu:

>> La violence verbale peut être pire que la violence physique lorsqu’elle provient d’entraîneurs, de parents ou d’autres joueurs. Cela peut également accélérer la violence physique. Pour résoudre ce problème, des matchs «silencieux» sont organisés dans tout le pays. Lors de ces événements sportifs spéciaux, les fans ne peuvent qu’applaudir – aucun cri ou commentaire sur le match n’est autorisé.

>> Retirer les enfants des situations où il y a des schémas de violence. Une mauvaise expérience peut avoir un effet à long terme sur la façon dont les jeunes perçoivent le sport.

>> Gardez les activités sportives de la famille abordables pour la famille.

>> Soyez vigilant face aux comportements antisportifs – et ne le prenez pas. Jamieson encourage les gens à signaler les comportements antisportifs et à prendre connaissance des codes de conduite pertinents et des solutions employées par d’autres communautés. Cela peut inclure le lobbying des leaders communautaires pour le changement.

Suivez la journaliste sportive IndyStar Dana Benbow sur Twitter: @DanaBenbow. Contactez-la par e-mail: dbenbow@indystar.com.