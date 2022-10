Le match de 200 verges de Riley Fuller met fin à la saison DeKalb à Moline lors du match d’ouverture des séries éliminatoires 7A – Shaw Local

MOLINE – Deux revirements en première mi-temps et une solide défense de Moline en seconde mi-temps se sont avérés trop difficiles à surmonter pour DeKalb vendredi alors que les Barbs se sont inclinés 21-13 contre les Maroons lors d’un match éliminatoire de première ronde de classe 7A.

Les Barbs n ° 23 (6-4) faisaient leur première apparition en séries éliminatoires depuis 2019 après une campagne de 2-7 l’année dernière. Ils ont traîné par un à la mi-temps et ont eu une performance de 71 verges de Talen Tate, mais ils n’ont couru que 11 jeux pour 47 verges en seconde période.

Les Maroons n ° 10 (9-1) ont obtenu une performance de 228 verges de Riley Fuller en 34 courses, contrôlant le chronomètre en seconde période. Ils ont lancé un entraînement de 15 jeux et 78 verges qui a mangé 6:55 de retard pour commencer la seconde mi-temps pour une avance de 21-13, mais les Barbs ne les ont pas laissés marquer à nouveau.

“Ce fut une bonne saison”, a déclaré le demi de coin Ethan Tierney, qui a eu beaucoup de plaqués en plein champ pour empêcher Fuller d’interrompre de grosses courses. “J’adore jouer avec ces garçons. Je suis excité ou l’avenir.

Les Barbs ont forcé Moline à un troisième et 17 sur sa série de 15 matchs, mais le quart-arrière Grant Sibley en a récolté 16, préparant Fuller pour le quatrième essai facile.

“Ces choses sont énormes”, a déclaré l’entraîneur de Moline, Mike Morrissey. « Grant Sibley est un compétiteur. C’est le plus grand compliment que je puisse lui faire. Nous avons compté sur lui pour faire de gros jeux pour nous toute l’année pour nous, et il s’est intensifié à chaque fois.

DeKalb a eu une chance tardive d’égaliser le match, prenant le relais avec 3:36 à jouer. Mais un appel d’attente après que Tate ait transporté les Barbs sur le territoire de Moline les a repoussés derrière les 50 et ils ne se sont jamais remis.

« Nous avons joué fort, mais nous avons fait trop d’erreurs à la fin de la journée pour remporter la victoire », a déclaré l’entraîneur de deuxième année Derek Schneeman. « Les deux revirements sont revenus nous mordre. J’avais l’impression qu’offensivement, nous étions parfois notre pire ennemi, mais vous devez tirer votre chapeau à Moline.

Les équipes ont échangé des touchés pour commencer le match. DeKalb a parcouru 54 verges lors du premier entraînement, couronné par une course de 2 verges d’Ethan McCarter, mais le coup de pied était large à gauche. Moline a répondu avec un entraînement de 54 verges, Fuller obtenant 11 pour le score et une avance de 7-6.

“(Fuller) a obtenu le sien, mais en fin de compte, notre défense nous a donné une chance de gagner”, a déclaré Schneeman.

Sur le premier jeu du drive suivant, Adrien McVicar a renversé son receveur et a été intercepté par Sibley. Les Maroons ont répondu avec un entraînement de 16 jeux et 93 verges. Le quatrième et le 4 du 25, Sibley a trouvé Jasper Ogburn pour le score et une avance de 14-6.

DeKalb a répondu lors du trajet suivant avec un score de 22 verges par Tate après que McVicar ait trouvé McCarter pour 7 verges sur un quatrième et 3.

La défense de Barb s’est arrêtée pour la première fois lors du prochain entraînement lorsque Dominic Ohlinger a obtenu un tacle en plein champ sur Sibley pour le garder du premier essai. Les Barbs se sont dirigés vers le Moline 15, mais McVicar a échappé un claquement et Hyson Bey-Buie a récupéré l’échappé pour aider à préserver l’avance des Maroon à 14-13 avant la pause.

Nous avons dû faire quelques ajustements », a déclaré Morrissey. «Nous avons dû nous concentrer sur les meneurs de jeu qu’ils avaient, ralentissant ces gars-là. Évidemment, c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire. Mais en deuxième mi-temps, nous avons fait un excellent travail.

Tate a terminé avec 111 verges en 13 courses. Les Barbs avaient un avantage de 166-155 au total des verges à la pause, mais Moline a terminé avec un avantage de 334-212, propulsé par le gros match de Fuller plus 64 de Sibley.

“Je suis vraiment fier de nos seniors”, a déclaré Schneeman. «Ils ont établi le plan de ces futures classes sur et en dehors du terrain et nous ont transformés. L’année dernière, nous avons été déçus d’avoir fait 2-7. Cette année, pour être 6-4, pour concourir semaine après semaine avec le sommet du DVC, je ne pourrais pas être plus fier de nos seniors. C’est une journée difficile, mais j’aime tellement ces enfants et j’ai tout le respect du monde pour eux.