Le match de 19 victoires d’Addy Horner envoie St. Francis devant Kaneland en 3 sets pour le titre de section – Shaw Local

BURLINGTON – St. Francis a parcouru un long chemin depuis le début de la saison.

Maintenant, les Spartans iront un long chemin vendredi pour voir s’ils peuvent amener leur équipe à l’état en battant Kaneland 26-24, 22-25, 25-18 pour remporter le championnat de la section centrale de classe 3A de Burlington mercredi.

St. Francis (27-12) affrontera Metamora à 19 h dans le Sterling Supersectional, à 90 bonnes minutes de route de Wheaton.

“Ce n’est pas la même équipe que celle que nous étions en août”, a déclaré Jessica Schmidt, senior des Spartans, qui a réussi sept attaques décisives et deux blocs. « Nous n’avons pas pu nous connecter. Nous avons eu des discussions pendant presque chaque entraînement sur ce qui se passait, pourquoi nous ne pouvons pas nous connecter, pourquoi nous ne pouvons pas quoi que ce soit et nous avons finalement pu nous réunir en famille et comprendre.

Kaneland (29-7) a mené le premier set 23-20 après un kill de la junior Rosie Karl, mais les Knights n’ont pas pu terminer les Spartans, qui ont marqué trois points consécutifs pour égaliser. Le bloc de la senior Meredith Milz a donné aux Knights un avantage de 24-23, mais une fois contre les Spartans, les Spartans ont répondu avec trois points consécutifs, les deux derniers étant des attaques décisives du deuxième Addy Horner.

“C’était un peu comme si tout était en gaz et sans freins, et nous devions juste jouer chaque point”, a déclaré Horner. “Je devais me dire de continuer à passer de toutes les erreurs et de passer au point suivant, car à tout moment, cela pourrait être le jeu de n’importe qui.”

Horner a fait sa part pour s’assurer que les Spartans vivraient une autre journée sur le terrain avec 19 attaques décisives et 18 passes décisives ainsi que trois blocs et trois récupérations.

“Je pense que mes coéquipiers et mes entraîneurs m’ont aidé à développer ma confiance cette saison, ce qui m’a beaucoup aidé”, a déclaré Horner. «Et ma rangée arrière me disant où frapper est super utile. C’est gratifiant de culminer au bon moment et de nous voir tous réunis après tout ce travail acharné.

La confiance de Schmidt continue d’être très élevée lorsqu’elle est en tandem avec Horner.

“Addy est incroyable”, a déclaré Schmidt. “Elle est vraiment la meilleure, et quand nous sommes là-haut pour bloquer cela à l’extérieur, j’ai l’impression que nous sommes imparables.”

Kaneland a pris du retard 7-3 au début du deuxième set. Le démarrage lent, combiné à la capacité des Spartans à se rallier tard pour remporter le premier set, a mis la pression sur les Knights, et ils ont trouvé un moyen de répondre.

L’as de Junior Carmella Rio leur a donné leur première avance à 9-8. Une fois de plus, les Spartans se sont ralliés tard, mais cette fois ils ont été contrecarrés sur un point de Bre Ebert senior de Kaneland et une mise à mort de Karl.

« Il y a eu très peu de fautes directes des deux côtés », a déclaré l’entraîneure des Knights, Cyndi Violett. «Il s’agissait de ramasser les balles, les coups sûrs et de les garder hors du système autant que possible. C’était un grand match. »

Dans le troisième set décisif, les Spartans ont marqué cinq points consécutifs, mis en évidence par deux attaques décisives et un bloc de Schmidt pour prendre une avance de 15-10. Les Knights ont répondu immédiatement, y compris une mise à mort d’Ebert pour les ramener à 15-14, mais ils n’ont pas pu se rapprocher.

“Je pense que les deux équipes étaient très agressives et les services de Kaneland étaient très agressifs et cela éloigne les équipes de leur attaque et elles ont du mal avec ce qu’elles veulent courir”, a déclaré l’entraîneure des Spartans, Lisa Ston. «J’attribue beaucoup de ces courses à un excellent service des deux côtés. Notre course à la fin était (junior) Veronica Urbasek qui a marqué 4 ou 5 d’affilée sur un service agressif.

Les juniors KK Dumpit (22 passes décisives, 10 récupérations), Liv Basel (16 récupérations), Catherine D’Orazio (11 récupérations) et Urbasek (deux as) et la senior Brooke Everett (six attaques décisives, trois récupérations) ont également fait de gros efforts pour diriger les Spartiates.

“Ils ont commencé la saison très difficile, mais nous sommes jeunes et ils ont travaillé très fort pour arriver ici”, a déclaré Ston. « Ils jouent au sommet de leur art en ce moment, et je ne pourrais pas être plus fier d’eux.

Les Knights ont encore une fois manqué de peu de se qualifier pour l’Elite Eight pour la première fois en 45 ans.

“Pas d’Elite Eight depuis 1977, nous devons donc dépasser celui-ci”, a déclaré Violett. « Nous avons eu un excellent leadership de la part de nos aînés. Nous n’avions que quatre seniors, donc nous cherchons de grandes choses l’année prochaine.