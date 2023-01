Le match de 183 verges et 4 touchés de Damarion Elliston est la clé de la victoire de retour de Glenbard North à St. Charles East – Shaw Local

ST. CHARLES – En retard de 13 points à la mi-temps après le retour d’interception de 63 verges du secondeur de St. Charles East Devean Shearer pour un touché lors du dernier jeu du deuxième quart, l’entraîneur de football de Glenbard North, Ryan Wilkens, a offert des mots d’encouragement à ses joueurs à l’entracte.

“J’ai juste dit aux enfants:” Hé, nous ne pouvons rien faire pour la première mi-temps – nous avons perdu deux (scores) – nous allons simplement continuer “”, a déclaré Wilkens.

Les Panthers (2-2, 1-1) ont réagi en conséquence, battant les Saints (2-2, 0-2) 20-0 en seconde période en route vers une victoire bien méritée 41-34 de la Conférence DuKane vendredi soir à Norris Stadium à Saint-Charles.

Le bourreau de trait Damarion Elliston, qui s’est précipité pour un sommet de 183 verges en 30 courses tout en jouant également le demi défensif dans le secondaire des Panthers, a marqué trois de ses quatre touchés au cours des 24 dernières minutes, couronnant le retour avec une course de 8 verges. avec 4:52 restants.

“J’adore le jeu”, a déclaré Elliston, dont le touché de 6 verges a égalé le match 34-34 sur la possession précédente des Panthers avec 9:06 à faire. “C’est mon temps libre. Je fais de mon mieux pour réussir et jouer pour mon équipe.

“Damarion a couru fort ce soir, et les enfants à l’avant ont fait leur travail”, a déclaré Wilkens, dont l’équipe a mis fin à une séquence de deux défaites consécutives. “C’est un long chemin à parcourir si vous ne gagnez pas celui-ci.”

Les Saints se sont appuyés sur plusieurs gros jeux pour étourdir les Panthers en première mi-temps, y compris une passe optionnelle de demi-arrière de 80 verges de Mac Paul à Mason Tousignant (trois attrapés, 113 verges) lors de leur premier jeu de mêlée.

“C’est comme ça que vous voulez commencer un match de retour à la maison – électrique”, a déclaré l’entraîneur des Saints Nolan Possley, dont l’équipe a ajouté des touchés en première mi-temps sur la passe de 30 verges de Lane Robinson à Tousignant, sa frappe de 35 verges à Charles Bolsoni, le 50- de Blake Schuette. yard run et Shearer’s pick-6.

Les choses ont radicalement changé pour les Saints en seconde période.

Épinglant les Saints à l’intérieur de leur ligne de 20 verges sur des possessions consécutives au troisième quart, la défense des Panthers a finalement trouvé sa place tandis que l’offensive capitalisait sur un terrain court.

La course de TD de 1 mètre d’Elliston sur le 4e et le but a couronné un entraînement de 7 jeux et 16 verges pour réduire l’écart à 34-27.

“Notre défensive a joué énormément en seconde période”, a déclaré Wilkens, dont l’équipe a tenu les Saints sans un seul mètre d’attaque au cours des deux derniers quarts. “De toute évidence, l’élan s’est accéléré après les deux terrains courts, et nous avons pu le frapper et égaliser le match. Après cela, nous avons géré le ballon efficacement et joué une excellente défense.

L’interception de Johnnie Robertson dans la dernière minute sur un jeu de 4e et 18 du 19 des Saints a scellé la victoire des Panthers.

“La position sur le terrain nous a mangé toute la seconde mi-temps”, a déclaré Possley. «Nous les mettions dans une excellente position dès le début de la seconde mi-temps et leur félicitons d’avoir capitalisé.

« Assis à 2-2, surtout après un match acharné ici, c’est là que nous devons nous rallier. Toutes les opportunités dont nous avons parlé sont toujours devant nous. »

