Le soutien insuffisant de la police a entraîné le report du match d’Arsenal et du PSV en Ligue Europa.

À l’origine, l’UEFA avait programmé le match pour jeudi. Cela s’est avéré être le premier match des Gunners en une semaine, après que le décès de la reine ait suspendu le jeu en Premier League ce week-end. Tous les clubs du Royaume-Uni ont reporté leurs rencontres à partir de mardi. Cependant, avec de nombreux clubs de Premier League, dont Arsenal, en action via le jeu européen, l’élite revient le vendredi 17 septembre.

En fait, c’est une situation liée au décès de The Queen qui a reporté le match d’Arsenal en Ligue Europa avec le PSV. Avec la famille royale qui programme les funérailles de la reine pour le 19 septembre, il y a un manque de forces de police nécessaires disponibles à Londres. Cela remonte à quatre jours avant cela, la date de programmation initiale du match.

Arsenal a publié une déclaration aux fans sur la suspension du match. Il indique que le club est parvenu à un accord après une discussion avec l’UEFA ainsi qu’avec les forces de police de Londres.

Notre @EuropaLeague match avec le PSV a été reporté. — Arsenal (@Arsenal) 12 septembre 2022

Aucune date de report n’a été fixée pour le match Arsenal-PSV.

Arsenal-PSV reporté

Fait intéressant, il y a d’autres jeux programmés pour la semaine à Londres. Chelsea accueille mercredi le RB Salzburg en UEFA Champions League. Deux clubs londoniens, Millwall et Queen’s Park Rangers, s’affrontent mercredi dans le championnat anglais.

Arsenal accueille le PSV dans un stade plus grand que l’un ou l’autre. De plus, le match de la Ligue Europa est plus proche des funérailles elles-mêmes, même si ce n’est qu’une journée.

L’effet du report pourrait être massif. Les deux compétitions de l’UEFA ont des horaires condensés, tout comme les ligues nationales et les coupes nationales pour Arsenal et le PSV. La raison en est que la Coupe du monde 2022 a été abandonnée au mois de novembre. Les clubs et les compétitions se précipitent pour terminer les phases préliminaires avant une pause d’un mois pour la Coupe du monde.

En Europa League, Arsenal et le PSV sont les favoris pour sortir d’un groupe comprenant le FC Zurich et Bodø/Glimt. Lors de la première journée, Arsenal s’est imposé à l’extérieur face à Zurich. Le PSV a perdu des points à domicile face à ses adversaires norvégiens.

PHOTO: IMAGO / Action Plus