“Le match contre l’Australie va être très difficile” – Lionel Messi avant les huitièmes de finale

L’Argentine a remporté son dernier match de groupe contre la Pologne par 2-0 et après leur victoire impressionnante, l’équipe de Lionel Messi a scellé sa place en huitièmes de finale où elle affrontera l’Australie.

Après la victoire contre la Pologne, Messi a déclaré que son match contre l’Australie serait très difficile pour l’Argentine.

“Le match contre l’Australie va être très difficile. N’importe qui peut battre n’importe qui, tout est très égal. Nous devons préparer le match de la meilleure façon, comme nous le faisons toujours », a déclaré Messi.

Il a en outre déclaré qu’ils prendraient un match à la fois et continueraient à maintenir leur élan de victoire.

« Il faut être serein et aller match par match. Maintenant, une autre Coupe du monde commence et j’espère que nous pourrons continuer à maintenir ce que nous avons fait aujourd’hui », a ajouté Messi.

Mercredi, le joueur de 35 ans a déclaré que son équipe était sortie plus forte après son penalty manqué, ajoutant qu’ils savaient que le jeu changerait une fois le premier but inscrit.

“J’étais en colère d’avoir raté le penalty, mais l’équipe est sortie plus forte après cette erreur de ma part. Nous savions qu’une fois le premier but inscrit, cela changerait le jeu », a déclaré Messi.

Messi avait eu une occasion en or de capitaliser un penalty et de marquer un but, mais ce qui est connu comme l’un des sites les plus rares du football est devenu une réalité au stade 974 car il l’a raté. Cependant, Alexis Mac Allister et Julian Alvarez ont renversé le match en marquant pour guider l’Argentine vers une victoire 2-0 contre la Pologne.

Le premier but de l’Argentine est survenu à la 46e minute lorsque Alexis Mac Allister, le milieu de terrain de Brighton, s’est accroché au centre foré de Nahuel Molina du flanc droit pour ouvrir le score pour son équipe.

L’autre but est venu après 20 minutes, où Alvarez a doublé l’avance de l’Argentine. Enzo Fernandez a joué l’attaquant de Manchester City avec une belle balle en profondeur, qui l’a frappé avec son pied latéral hors de portée de Szczesny dans le but.

L’Argentine avait l’air extatique après la victoire alors qu’elle était en tête du Groupe C, confirmant sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Il est à noter que malgré la défaite, la Pologne a également réussi à se qualifier pour le tour suivant, grâce aux points gagnés lors des matches contre l’Arabie saoudite et le Mexique.

