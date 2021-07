Le match : Bryson DeChambeau et Aaron Rodgers remportent la victoire sur Phil Mickelson et Tom Brady | Actualités golfiques

Aaron Rodgers et Bryson DeChambeau ont remporté une victoire 3&2 dans The Match

Bryson DeChambeau et Aaron Rodgers ont revendiqué le droit de se vanter de Phil Mickelson et Tom Brady dans le dernier volet de The Match.

DeChambeau a fait équipe avec la légende des Green Bay Packers pour remporter 3 et 2 dans l’événement conçu pour la télévision mardi, qui s’est tenu sur le parcours Jack Nicklaus Signature à The Reserve at Moonlight Basin dans le Montana.

Joués sous le format de tir alternatif modifié, où chaque joueur frappe un coup de départ puis la meilleure balle de chaque équipe est utilisée, DeChambeau et Rodgers n’ont jamais traîné à aucun moment pendant le concours d’exhibition alors qu’ils ont éliminé le champion PGA en titre et les sept- fois vainqueur du Super Bowl.

Phil Mickelson (en bas à gauche) est le seul joueur à avoir participé à chaque édition de The Match

DeChambeau a apporté du ruban adhésif au premier tee, donnant à Brady du chagrin pour avoir fendu son pantalon lors d’un précédent concours télévisé à Medalist, avant de gagner le trou d’ouverture en s’attaquant à 10 mètres du green pour un oiselet précoce.

Brady a conduit le troisième green de 392 verges et DeChambeau a frappé un bois de trois sur la surface de putting, aidé par l’élévation de 7 500 pieds, l’aigle de Mickelson ratant suffisamment pour gagner le trou lorsque ses adversaires ont mis trois coups de 15 pieds.

Mickelson a fait le meilleur entraînement au par-cinq suivant pour aider à gagner le trou et à prendre l’avantage, seulement pour DeChambeau pour frapper son approche au sixième à 30 pieds et mettre en place un birdie à deux putts pour égaliser le concours.

Brady a réussi un birdie de 10 pieds pour remporter le septième, tandis qu’une chute de 280 pieds du tee a aidé DeChambeau à frapper un drive de 480 verges au huitième par cinq en route pour réclamer le trou.

La paire est restée carrée avant les neuf derniers, où Rodgers a réussi trois oiselets consécutifs pour le tirer ainsi que DeChambeau à l’écart de leurs adversaires, avant que les deux équipes n’atteignent le 14e par cinq alors que les quatre joueurs ne pouvaient utiliser qu’un seul club chacun pour tout le trou.

Mickelson et Brady ont pris le 15e trou pour réduire l’écart à deux avec trois trous restants, seulement pour que Rodgers réussisse un birdie de 12 pieds au par-trois suivant et remporte la victoire.

La défaite de Mickelson et Brady était la deuxième fois qu’ils étaient battus ensemble à The Match, après avoir raté Tiger Woods et Peyton Manning l’année dernière, tandis que la victoire précoce signifiait que DeChambeau n’avait jamais eu la chance de jouer le 17e trou de 777 verges.