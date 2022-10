Le match Austin Theory contre Drew McIntyre s’est terminé par une action par équipe à six hommes

La WWE se prépare pour un autre événement phare avec Extreme Rules juste au coin de la rue. Avant le grand événement, la promotion s’est arrêtée à Winnipeg, au Manitoba, pour un épisode bourré d’action du vendredi soir de SmackDown.

L’épisode a présenté des batailles à indice d’octane élevé tandis que certaines rivalités de brassage sont venues au premier plan. Les efforts continus de CTRL pour dominer la lutte féminine dans la promotion se sont poursuivis alors que Bayley affrontait le babyface nouvellement couronné Shotzi.

Ailleurs, l’action par équipe a vu Ricochet et Madcap Moss affronter Sami Zayn et Solo Sikoa dans une bataille au rythme effréné.

Découvrez tout cela et bien plus encore dans les extraits complets de l’épisode du vendredi soir de SmackDown :

Match par équipe : Sami Zayn et Solo Sikoa contre Ricochet et Madcap Moss

Après l’attaque dans les coulisses de Solo Sikoa la semaine précédente, Ricochet et Madcap Moss se sont affrontés contre Sami Zayn et Sikoa de The Bloodline pour lancer l’épisode de la nuit.

Le dangereux Sikoa a utilisé une distraction fournie par The Honorary Uce pour tirer sur une chaise sur un Ricochet venant en sens inverse, le jetant dans la zone du chronométreur. Il s’est ensuite mis sur le ring et a vaincu Moss avec un puissant Spinning Solo. Lorsque Moss a engagé Zayn après la cloche, le nouveau membre de The Bloodline a craqué et a lancé un violent assaut d’après-match sur Madcap.

Match 1 contre 1 : Austin Theory contre Drew McIntyre

Drew McIntyre a affronté Austin Theory dans un combat qui était le produit d’une autre bagarre dans les coulisses entre les deux. M. Money in the Bank était accompagné de Chad Gable et Otis d’Alpha Academy.

McIntyre a contrôlé l’action avec ses solides assauts jusqu’à ce que l’Alpha Academy intervienne. Le match a été déclaré annulé par l’arbitre. Johnny Gargano a chargé le ring, mais le jeu des nombres s’est avéré trop difficile pour lui, ce qui a entraîné un énorme pop de Kevin Owens. Pour le plus grand plaisir des spectateurs, les babyfaces ont dégagé les talons et se sont dressés sur le ring.

Hit Row contre Los Lotharios

Le combat entre Hit Row et Los Lotharios était prévu depuis des semaines, mais ce n’était guère un concours compétitif. Angel était occupé avec B-Fab au bord du ring, laissant Humberto faire face à la colère de Top Dolla et Ashante Thee Adonis, qui l’ont écrasé pour assurer une victoire facile.

Match 1 contre 1 : Ronda Rousey contre Natalya

Ronda Rousey est revenue dans le cercle carré vendredi soir, affrontant son mentor Natalya. Un combat lourd de soumission dans lequel les deux femmes cherchaient un tap-out s’est terminé avec The Baddest Woman on the Planet appliquant un verrou de cheville et obtenant une brillante victoire contre la reine des harts. Après le concours, un Morgan brandissant une chauve-souris a émergé et a déclenché une bagarre extrême avec The Rowdy One.

Sheamus trash parle mais se fait défoncer par Imperium

Le Ring General a conduit Imperium sur le ring pour une promo avant le match revanche de la semaine prochaine de Clash at the Castle entre le champion intercontinental Gunther et Sheamus. Cependant, le Celtic Warrior a interrompu comme prévu. Le combat verbal s’est transformé en une raclée par les talons, qui a laissé Sheamus en tas. Bien que le Celtic Warrior ait été écrasé par les talons, il a toujours maintenu sa fausse arrogance et a demandé si c’était tout ce qu’ils avaient.

Match en simple : Shotzi contre Bayley

Après la pause publicitaire, Shotzi a tenté de capitaliser sur son élan actuel avec un match contre Bayley de Damage Ctrl.

Une rencontre atroce qui a vu Bayley faire des heures supplémentaires pour rappeler aux fans de la WWE à quel point son adversaire est excellente après un an de réservation médiocre, elle a culminé avec la candidate n ° 1 du Raw Women’s Championship coupant The Ballsy Badass sur la corde du milieu, puis livrant le Rose Plantez pour la victoire finale.

Événement principal : Kevin Owens, Drew McIntyre et Johnny Gargano contre Theory et Alpha Academy

Après une bagarre plus tôt dans la nuit, Drew McIntyre, Kevin Owens et Johnny Gargano se sont associés pour affronter Austin Theory et Alpha Academy dans un Six-Man Tag Team Match.

En dehors du ring, Owens et Gargano se sont battus avec Chad Gable et Otis dans les dernières secondes d’une bagarre incontrôlable. Pendant ce temps, The SmackDown Warrior a livré le Claymore Kick pour le compte à trois et a assuré la victoire à son équipe.

Après le concours, McIntyre a attrapé une sangle et a brutalement déchargé sa rétribution sur Theory, délivrant un message à Karrion Kross en route vers leur Strap Match aux WWE Extreme Rules. L’épisode s’est terminé avec le match par équipe à six à indice d’octane élevé.

